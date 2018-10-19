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Almanya'dan Soçi mutabakatına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz: - "(Soçi mutabakatına ilişkin) Süreç tamamlanmış değilse de uygulama ilerliyor gibi görünüyor. Bundan dolayı bu sürecin devam etmesi için her şeyin yapılması gerekiyor"

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, Türkiye ile Rusya arasında İdlib’de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatı sürecinin devam etmesi için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Fietz, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 27 Ekim Cumartesi günü "Suriye Zirvesi" için İstanbul'a gideceğini ve burada Fransa, Rusya ve Türkiye lideriyle bir araya geleceğini belirtti.

Bu zirvedeki gündemin İdlib'deki durum ve Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatın uygulanmasına destek verilmesi olacağını ifade eden Fietz, bunun dışında Birleşmiş Milletler çatısında da Suriye'deki siyasi sürecin ele alınacağını kaydetti.

Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatın prensip olarak olumlu bir sinyal olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Fietz, "Süreç tamamlanmış değilse de uygulama ilerliyor gibi görünüyor. Bundan dolayı bu sürecin devam etmesi için her şeyin yapılması gerekiyor." dedi.

Merkel'in Suriye’nin istikrarıyla ilgili süreci desteklemek istediğini belirten Fietz, istikrarın sağlanması için yavaş yavaş ilerleme sağlanmasının beklenildiğini, ancak bunun zor ve uzun bir süreç olduğunun da bilindiğini ifade etti.

Başbakan Merkel’in Rusya'yı Esed rejiminin müttefiki olarak özel sorumluluğu olan bir partner olarak gördüğünü belirten Fietz, aynı zamanda Türkiye'nin de Rusya ile yapılan mutabakat ile özel sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib'de ateşkesin korunması için ek önlemler içeren bir mutabakata varmıştı.

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Almanya İdlib'e yönelik Soçi mutabakatı Soçi Suriye

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