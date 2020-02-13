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Almanya'dan Sonra Fransa'da 'Yeşil' Dalga mı Geliyor?

13.02.2020 21:20 | Son Güncelleme

Alman Yeşiller Partisi Grunen'in son seçimlerde elde ettiği sürpriz başarısının ardından, Fransa'da da 15-22 Mart günlerinde yapılacak yerel seçimlerde Yeşiller Partisi'nden büyük sürpriz bekleniyor

Almanya'dan Sonra Fransa'da 'Yeşil' Dalga mı Geliyor?

Alman Yeşiller Partisi Grunen'in son seçimlerde elde ettiği sürpriz başarısının ardından, Fransa'da da 15-22 Mart günlerinde yapılacak yerel seçimlerde Yeşiller Partisi'nden büyük sürpriz bekleniyor. Seçim öncesi yapılan son anketler, Yeşiller'in çok sayıda büyük kentte önde olduğunu gösterdi. Anketlerde, Fransızlar'ın yüzde 45'i "Yeşiller'e oy vermeye hazır olduğunu" söyledi.

Araştırma şirketi Harris Interactive tarafından yaklaşan yerel seçimler öncesi yapılan bir anket, Fransa'da siyasi partileri şaşırttı. Ankette, iki turlu olarak 15 ve 22 Mart'ta yapılacak seçimlerde, Yeşiller Partisi'nin büyük bir ilerleme göstereceği belirlendi. Ankete göre, katılan seçmenin yüzde 45'i, "seçimlerde Yeşiller'e oy vermeye hazır olduğunu" dile getirdi. Çok seçenekli soruda ankete katılanların yüzde 39'u merkez sağ Cumhuriyetçiler'e (LR), yüzde 32'siyse iktidar partisi Cumhuriyet'e Yürüyüş'e oy vereceğini açıkladı.

Ayrıca, 10 binden fazla nüfusa sahip büyük kentlerde yapılan anketlerde, Yannick Jadot'nun liderliğini yaptığı Yeşiller Partisi'nin Bordeaux, Rouen, Beçanson, Nimes, Perpignan hatta Lyon kentinde kazanma ihtimalinin yüksek olduğu belirlendi.

Harris Interactive'in anketinde, "yerel seçimlerden beklentilerine" ilişkin soruya katılımcıların yüzde 41'i en çok güvenlik konusunda çözüm getirilmesini beklediklerini belirtti. Güvenliği yüzde 33'le yerel vergiler, yüzde 31'le çevre sorunları, yüzde 27'yle kamu hizmeti beklentisi, yüzde 27'yle de temizlik sorunu izledi.

Macron'dan "Yeşil adımlar"

Seçimlerden bir ay önce yayınlanan anket, siyasi partileri de hareketlendirdi. Özellikle anketlerde seçimlerde 3'üncü sırada görünen iktidar partisi Cumhuriyet'e Yürüyüş (LREM) ve hükümet, ajandasında çevre politikalarını ön plana çıkardı.

Elysee Sarayı'nda "Çevre Konferansı'nı" toplayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe günü de Fransa'da Alp dağlarının en yüksek tepesi olan Mont Blanc'a giderek, tepede yer alan ve dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken ünlü "Buz Denizi/Mer de Glace"ın son 10 yılda hızla erimesine karşı alınacak önlemleri açıkladı.

Kamuya yeşil tedbirler

Hükümet de, kamu binalarında ekolojik davranış biçimlerini geliştiren ve plastik kullanımını azaltan bir dizi önlem alınacağını duyurdu. Hükümet, kamuda çalışan 2,5 milyon memurun bundan böyle daha çevreci davranması için 20 madde açıkladı. Memurlara görev sırasında uçaktan çok treni seçmesi, arablaarı yerine toplu taşım araçlarını kullanarak işe gelenlere 200 Euro yardım, plastik şişelein kullanımının kaldırılması, kullanılacak kağıtların tümüyle çevre dostu dönüşüm kağıdı olması, Cumhurbaşkanı Macron dahil devlet araçlarının elektrikli araçtan seçilmesi gibi önlemler hayata geçirilecek.

Ancak bu küçük adımlar, sivil toplum örgütleri ile Yeşiller Partisi'ni ikna etmekten şimdilik çok uzak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron Trump'a "Make the planet great again/Gezegeni yeniden büyük yap'' çağrısı yaparak dünyada çevre mücadelesinin liderliğine oynamıştı. Ancak Fransa'nın da Paris Anlaşması'ndaki kriterleri yakalayamaması nedeniyle, çevreci örgütler Macron'u inandırıcı bulmuyor.

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