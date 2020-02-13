Almanya'dan Sonra Fransa'da 'Yeşil' Dalga mı Geliyor?

Alman Yeşiller Partisi Grunen'in son seçimlerde elde ettiği sürpriz başarısının ardından, Fransa'da da 15-22 Mart günlerinde yapılacak yerel seçimlerde Yeşiller Partisi'nden büyük sürpriz bekleniyor. Seçim öncesi yapılan son anketler, Yeşiller'in çok sayıda büyük kentte önde olduğunu gösterdi. Anketlerde, Fransızlar'ın yüzde 45'i "Yeşiller'e oy vermeye hazır olduğunu" söyledi.

Araştırma şirketi Harris Interactive tarafından yaklaşan yerel seçimler öncesi yapılan bir anket, Fransa'da siyasi partileri şaşırttı. Ankette, iki turlu olarak 15 ve 22 Mart'ta yapılacak seçimlerde, Yeşiller Partisi'nin büyük bir ilerleme göstereceği belirlendi. Ankete göre, katılan seçmenin yüzde 45'i, "seçimlerde Yeşiller'e oy vermeye hazır olduğunu" dile getirdi. Çok seçenekli soruda ankete katılanların yüzde 39'u merkez sağ Cumhuriyetçiler'e (LR), yüzde 32'siyse iktidar partisi Cumhuriyet'e Yürüyüş'e oy vereceğini açıkladı.

Ayrıca, 10 binden fazla nüfusa sahip büyük kentlerde yapılan anketlerde, Yannick Jadot'nun liderliğini yaptığı Yeşiller Partisi'nin Bordeaux, Rouen, Beçanson, Nimes, Perpignan hatta Lyon kentinde kazanma ihtimalinin yüksek olduğu belirlendi.