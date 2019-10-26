Almanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı İzmir'in tercih nedenleri

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de gayrimenkul sektöründe hareketliliğinin giderek artması, ülkenin dört bir yanından yatırımcıları bölgeden konut satın almaya yönlendiriyor. İzmir'in Almanya'dan sonra dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı şehir olduğunu söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burçin Önder, sektörün hareketlenmesinin sebeplerinin, İzmir- İstanbul otoyolunun yapılması, güvenlik, trafik, iklim, sosyal etkileşim ve hoşgörüye bağlı olduğunu söyledi.

Son yıllarda konut sektöründe değer kazanan İzmir, ülkenin dört bir yanındaki yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. İzmir'in Almanya'dan sonra dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı şehir olduğunu söyleyen İEÜ Müdürü Öğr. Gör. Burçin Önder, bunun sebeplerini şöyle açıkladı:

"Bir yere yaşamak için taşınmayı düşünenler öncelikle güvenlik, kolaylık ve refah istiyor. Bunun dışında, İzmir'de trafik oranı İstanbul'a kıyasla çok daha düşük. Öte yandan iklim, en çok değerlendirilen konular arasında. İzmir ile ilgili bütün yabancı basın, bütün yıl havanın muhteşem olduğunu söylüyor. Bir diğer kriter, şehirdeki huzur. Mavi ile denizin bir arada olması büyük bir parametre. Yapılan araştırmalara göre İzmir huzur bakımından 49'uncu, İstanbul ise 230'uncu sırada. O yüzden bütün gözler İzmir'e çevrilmiş durumda. Yaşam maliyeti İstanbul'dan yüzde 11 daha ucuz. İstanbul- İzmir otoyolunun yapılması da iş dünyası için çok önemli bir yatırım. İzmir eğitim göçü alıyor, İstanbul merkezli birçok özel okul İzmir'de şube açıyor. Eğitim göçü artarak devam edecek, çünkü İzmir Türkiye'deki en güvenli şehir."

'KONUT FİYATI ARTIŞINDA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA'

Gayrimenkul sektörünün de giderek dijitalleştiğine değinen Önder, 2030'dan itibaren Dubai'de yapılacak her 4 gayrimenkulden 1'inin 3 boyutlu yazıcı ile basılacağını belirterek, Türk inşaat sektörünün de bu dönüşümü yapması gerektiğini söyledi. Önder, "İnşaat sektörü dünyanın lokomotif sektörü, ancak bu değişim ve dönüşümü çok yakından takip etmek zorundayız. Bu sektörde dijitalleşilemediği zaman çok ciddi bir istihdam açığı yaratılacaktır. Bütün bunlar değerlendirildiğinde, dünyanın en kalabalık 14'üncü şehri İstanbul. İstanbul göçünü en fazla karşılayan ilimiz ise İzmir. İzmir, 150 metropol arasında. İzmir, Almanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı şehir. Son 5 yılda dünya genelinde 2'nci sırada geliyor. 2018 yılında bir önceki yıla göre metrekare fiyatları yüzde 15 oranında artmış durumda" diye konuştu.

'CAZİBE MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

İzmir'de sosyal etkileşim oranının da oldukça yüksek olduğunu belirten Önder, "Herkes deniz kenarına giderek sosyalleşebiliyor. Çocuklar için eğitim olanakları fazla ve düşük bütçeli. Yazlık bölgelere oldukça yakın. İstanbul'dan gelen bir yatırımcı, küçük bir bütçe ve yatırımla çok daha fazla para kazanabiliyor. Tahminlerime göre İzmir doygunluğunu yaşayana kadar cazibe merkezi olmaya devam edecek. Güzelbahçe, Urla, Çeşme gibi bölgeler farklı bir özgürlük alanı tanıyor. Aynı zamanda bu topraklarda çok yüksek hoşgörü var. 8 bin 500 yıllık tarihi olan bir şehir, yüzyıllarca çok fazla ırktan ve dilden olan insanı ağırlamış, dolayısıyla bu beraberinde yüksek hoşgörüyü getiriyor" diye konuştu.

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