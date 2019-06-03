HABER

Almanya'dan Sudan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger: - "Hartum’daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz"

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Sudan’daki son gelişmelerden derin endişe duyduklarını söyledi.

Burger, Berlin’de, Sudan’nın başkenti Hartum’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Hartum"daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." diyen Burger, protesto alanına silah kullanılarak müdahale edilmesi sırasında ölenler olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığına işaret etti.

Protesto alanının şiddet kullanılarak boşaltılmasının, yönetimi sivil bir hükümete devretme sürecini tehlikeye sokacağına dikkati çeken Burger, şiddetin haklı çıkarılamayacağını ve hemen sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Burger, Almanya'nın Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarını desteklediğini belirterek, taraflara gerilimi azaltma ve müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

- Ordunun gösterilere müdahalesi

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseyin görevini bırakması ve halka barışçıl gösteriler düzenlemesi çağrısında bulundu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Kayseri'de şehitliğe bayram ziyaretiKayseri'de şehitliğe bayram ziyareti
Görme engelliler için 'akıllı asistan' yaptılarGörme engelliler için 'akıllı asistan' yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger Sudan

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Karabük 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Karabük 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bataklıktan böyle kurtarıldı

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...

Bayram namazı Kahramanmaraş 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kahramanmaraş 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İzmir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İzmir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İstanbul 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İstanbul 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.