Almanya’dan Süleymani’nin Öldürülmesine Tepki: ‘Gerilim Tırmanabilir’

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Alman hükümeti taraflara itidal çağrısında bulundu.
Noel ve Yılbaşı nedeniyle tatilde olan Başbakan Angela Merkel adına bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Son yaşanan gelişmeler, bölgede gerilimin tırmanacağını gösteriyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi askeri açıdan doğru olabilir, diplomatik açıdan durumu zorlaştıran bir gelişmedir. Şu anda gerilimi azaltmak için gerekli olan, sakinleştirici ve yatıştırıcı adımlar atılması" dedi.
Almanya’nın uluslararası sorunların diplomatik yöntemlerle çözülmesini tercih ettiğini söyleyen Demmer, ABD’nin saldırısını doğrudan yorumlamak istemediğini belirtti, ancak saldırı öncesinde İran’ın sayısız provakosyonu olduğunu savundu.
Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Bakan Heiko Maas’ın "İran’ın yıkıcı politikasına yönelik eleştirileri" paylaştığı, nitekim ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttuğu, ancak Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgede gerilimin artmasına neden olacağından endişe ettiğini duyuruldu.
İran’da bulunan az sayıda Alman vatandaşının durumuyla ilgili istişarelerin sürdüğünü ve gerekirse ülkeden çıkarılmaları için planlamaların yapıldığını aktaran bakanlık sözcüsü, Heiko Maas’ın meslektaşı Mike Pompeo’yla telefon görüşmesi yaptığını, konuşmada Pompeo’nun saldırının nedeni konusunda Maas’ı bilgilendirdiğini de açıkladı.
Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, Irak’ta bulunan Alman askerlere bulundukları üsleri ikinci bir emre kadar terk etmeme emri verildiği bildirildi. Alman ordusunun Irak'ta yaklaşık 130 askeri bulunuyor. Bu askerlerden 30’u Bağdat yakınlarında ve 100 kadarı da Erbil’de görev yapıyor. Irak’ta konuşlandırılan Alman askerleri, Irak silahlı kuvvetlerine ve polislere eğitim veriyor.
Muhalefet partisi Yeşiller’in savunma politikaları sözcüsü Omid Nouripour, Irak’taki Alman askerlerin hemen geri çekilmesini talep etti. Nouripour, bu çağrısına gerekçe olarak "Irak ve bölgede artan gerilimi" gösterdi.
Sosyal demokrat SPD sözcüsü Nils Schmid, ABD ve İran’ın Irak topraklarında çatışabileceğini, Alman ordusunun Irak’ta bulunma nedeninin yaşanan son gelişmelerle geçerliliğini yitirdiğini ifade etti. Schmid, ABD’nin Kasım Süleymani’ye yönelik eyleminin Ortadoğu’nun en güçlü ülkelerinden biri İran’a saldırı anlamına geldiğini ve bunun tüm bölgede "büyük bir yangına" neden olabileceğini söyledi.
Liberal FDP Genel Başkan Yardımcısı Alexander Lambsdorff, saldırı sonrasında Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesi için büyük çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti, aynı zamanda Süleymani'nin öldürülmesine tepki olarak Avrupa’da terör saldırıları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger, Başkan Trump’un talimatı üzerine gerçekleştirilen saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi ve Federal Hükümet’in olayı en sert biçimde protesto etmesi gerektiğini söyledi.
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