Almanya’dan Süleymani’nin Öldürülmesine Tepki: ‘Gerilim Tırmanabilir’

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Alman hükümeti taraflara itidal çağrısında bulundu.

Noel ve Yılbaşı nedeniyle tatilde olan Başbakan Angela Merkel adına bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Son yaşanan gelişmeler, bölgede gerilimin tırmanacağını gösteriyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi askeri açıdan doğru olabilir, diplomatik açıdan durumu zorlaştıran bir gelişmedir. Şu anda gerilimi azaltmak için gerekli olan, sakinleştirici ve yatıştırıcı adımlar atılması" dedi.

Almanya’nın uluslararası sorunların diplomatik yöntemlerle çözülmesini tercih ettiğini söyleyen Demmer, ABD’nin saldırısını doğrudan yorumlamak istemediğini belirtti, ancak saldırı öncesinde İran’ın sayısız provakosyonu olduğunu savundu.

Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Bakan Heiko Maas’ın "İran’ın yıkıcı politikasına yönelik eleştirileri" paylaştığı, nitekim ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttuğu, ancak Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgede gerilimin artmasına neden olacağından endişe ettiğini duyuruldu.