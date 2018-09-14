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Almanya'dan Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Suriye'de sonunda özgür seçimlere yol açan siyasi bir çözüm olursa, yeniden yapılanma için sorumluluk almaya hazırız"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Suriye'de özgür bir seçim olması durumunda yeniden yapılanmasında sorumluluk almaya hazır olduklarını açıkladı.

Heiko Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden önce Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada görüşmenin içeriğine ve Suriye konusuna değindi.

Maas, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Suriye'nin İdlib bölgesine taarruz yapılmaması konusundaki beklentilerini Rusya tarafına açıkça aktaracaklarını kaydetti.

Suriye'den kaçanlara tekrar dönüş garantisinin verilmesini de isteyen Maas, ''Suriye'de sonunda özgür seçimlere yol açan siyasi bir çözüm olursa, yeniden yapılanma için sorumluluk almaya hazırız.'' ifadesini kullandı.

Rusya'nın Suriye'deki kilit konumuna dikkati çeken Maas, amaçlarının olası insani bir felaketi engellemek olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin istikrarlı bir ülke olmasının kendi çıkarlarına olduğunu kaydederek Suriye'de Esed ile kalıcı bir çözüm düşünülemeyeceğini ancak BM sürecinde seçimler sonucu nihai kararı Suriyelilerin vereceğini belirtti.

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Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas

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