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Almanya'dan Suriye rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:22 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger: - "Suriye’nin kuzeybatısında ve İdlib'de nisan ayından sonra şiddetin artması endişe verici"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Suriye’nin kuzeybatısında ve İdlib'de nisan ayı sonundan sonra şiddetin artmasının endişe verici olduğunu, sivil altyapı ve sağlık kurumlarına yönelik ağır hava saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Suriye rejiminin ve müttefiklerinin İdlib'e yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Suriye’nin kuzeybatısında ve İdlib’de nisan ayından sonra şiddetin artması endişe verici." diyen Burger, sivil altyapı ve sağlık kurumlarına yönelik ağır hava saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Burger, saldırılarda varil bombalarının da kullanıldığının ifade edildiğini kaydetti.

Tüm tarafların gerilimin artmasını önlemesi gerektiğini ifade eden Burger, burada geçen eylül ayında Soçi’de mutabakata varan Rusya ve Türkiye'ye özel sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Bölgedeki saldırılar sırasında Almanya Dışişleri Bakanlığının desteklediği bir hastanenin de hedef alındığını belirten Burger, bu hastanenin koordinatlarının sivil altyapının bu tür saldırılardan korunması amacıyla daha önce Birleşmiş Milletler üzerinden Suriye’nin müttefiki Rusya’ya verildiğini de söyledi.

Burger, buna rağmen hastanenin vurulmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

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