Almanya'dan "Suriye'de güvenli bölge" açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de uluslararası güvenli bölge önerisine ilişkin, "Partnerlerimizde belirli bir şaşkınlık ve rahatsızlık var." dedi.

Maas, Berlin'de Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Antanas Linkevicius ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de uluslararası güvenli bölge önerisiyle ilgili dünden bu yana Almanya'nın müttefiklerinden bazı sorular aldığını belirtti.

"Partnerlerimizde belirli bir şaşkınlık ve rahatsızlık var." ifadesini kullanan Maas, partnerler arasında mevcut durumda uluslararası güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili görüşme yapılmadığını kaydetti.

Geçmişte böyle bir önerinin tartışıldığını ancak uygulanmadığını anımsatan Maas, Kramp-Karrenbauer'in önerisini NATO kapsamında ele almak istediğini bildirdi.

Maas, kendisinin bu öneriye destek verip vermediğine ilişkin soruya "Böyle bir öneri hakkında karar vermek için ayrıntıları bilmek lazım. Ancak ayrıntılar yok. Müttefiklerimizde var olan sorular bizde de mevcut. Bunu Savunma Bakanlığındaki meslektaşıma da ilettim." cevabını verdi.