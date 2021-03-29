HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’dan Suriyeliler için bir milyar euroluk mali destek

Almanya’dan Suriyeliler için bir milyar euroluk mali destek

29.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeliler için düzenlenen beşinci mali destek konferansı başlıyor.

Almanya’dan Suriyeliler için bir milyar euroluk mali destek

Almanya’nın, ülke için bir milyar eurodan fazla destek taahhüdünde bulunacağı belirtildi.Suriye için düzenlenen beşinci donörler konferansı bugün Brüksel’de başlıyor. Birleşmiş Milletler’in Avrupa Birliği’yle birlikte düzenlediği iki günlük konferansta, Suriye’de ve komşu ülkelerde acil insanin yardıma ihtiyaç duyan 24 milyon kişi için 10 milyar dolarlık bir yardım toplanması hedefleniyor.

Konferansın ilk gününde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yardım örgütleri ve iç savaşın vurduğu Suriye’den milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan komşu ülkelerden temsilcilerle video yoluyla görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bakanlar düzeyindeki mali destek konferansı ise Salı günü yapılacak. Geçen yıl, konferansta taahhüt edilen yardım tutarı toplam 6 milyar 900 milyon euroya ulaşmıştı.

Beyaz Miğferler'e destek devam edecek

Alman Federal Hükümeti’nin Suriye’ye bir milyar eurodan fazla insani yardımda bulunacağı belirtildi. Neue Osnabrücker Zeitung’un haberine göre, geçen yılki bağış konferansında Suriye ve komşularına 1 milyar 600 milyon euro yarım taahhüdünde bulunan Federal Hükümet, bu yıl da benzer bir meblağ ile katkıda bulunacak.

Neue Osnabrücker Zeitung’un haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yarım örgütü Beyaz Miğferler’e desteğe devam etmeyi hedefliyor. Geçen yıl, örgüte 5 milyon 100 bin euroluk bir yardım yapan Federal Hükümet’in bu yıl da benzer bir yardımda bulunmayı planladığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasına dayandırılan habere göre, düzenli müzakereler ve yakın bir koordinasyonla örgüte yapılan yardımın belirlenen hedefler doğrultusunda harcandığının temin edildiği kaydedildi. Bakanlık, örgütün daha önce yapılan yardımların amacına uygun kullandığının tespit edildiğini belirtti.

2016 yılında alternatif Nobel Ödülü’ne layık görülen Beyaz Miğferliler, Rusya tarafından Beşar Esad karşıtı koalisyonun propaganda aracı olmakla suçlanıyor ve bir tehdit olarak nitelendiriliyor.

Suriye’de iç savaşın 2011’de patlak verişinden bu yana 338 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Brleşmiş Milleler verilerine göre, savaş nedeniyle 6 milyon 700 bin kişi ülke içinde yerinden olurken, 6 milyon 600 bin kadar Suriyeli de başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkeler olmak üzere, Suriye dışına kaçmak zorunda kaldı.

epd, AFP/ SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Koronaya ilişkin çok ilginç iddia: O şekilde bulaşmadı!Koronaya ilişkin çok ilginç iddia: O şekilde bulaşmadı!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

Kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor!

İngiltere’de normalleşme süreci başladı: Düğünlere izin çıktı!

Ülkede normalleşme süreci başladı: Düğünlere izin çıktı!

Ünlü iş insanı helikopter kazasında öldü!

Ünlü iş insanı helikopter kazasında öldü!

Eski ABD Başkanı Obama'nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti

Büyükanne Obama 99 yaşında hayatını kaybetti!

Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız

Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız

NASA yayınladı: Mars'tan yeni görüntü

Mars'tan yeni görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.