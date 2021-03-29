Almanya’dan Suriyeliler için bir milyar euroluk mali destek

Almanya’nın, ülke için bir milyar eurodan fazla destek taahhüdünde bulunacağı belirtildi.Suriye için düzenlenen beşinci donörler konferansı bugün Brüksel’de başlıyor. Birleşmiş Milletler’in Avrupa Birliği’yle birlikte düzenlediği iki günlük konferansta, Suriye’de ve komşu ülkelerde acil insanin yardıma ihtiyaç duyan 24 milyon kişi için 10 milyar dolarlık bir yardım toplanması hedefleniyor.

Konferansın ilk gününde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yardım örgütleri ve iç savaşın vurduğu Suriye’den milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan komşu ülkelerden temsilcilerle video yoluyla görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bakanlar düzeyindeki mali destek konferansı ise Salı günü yapılacak. Geçen yıl, konferansta taahhüt edilen yardım tutarı toplam 6 milyar 900 milyon euroya ulaşmıştı.

Beyaz Miğferler'e destek devam edecek

Alman Federal Hükümeti’nin Suriye’ye bir milyar eurodan fazla insani yardımda bulunacağı belirtildi. Neue Osnabrücker Zeitung’un haberine göre, geçen yılki bağış konferansında Suriye ve komşularına 1 milyar 600 milyon euro yarım taahhüdünde bulunan Federal Hükümet, bu yıl da benzer bir meblağ ile katkıda bulunacak.