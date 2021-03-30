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Almanya'dan Suriyelilere 1,7 milyar euroluk yardım

30.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeli mültecilere destek için düzenlenen uluslararası konferansta Almanya 1,7 milyar euroluk yardım taahhüt etti.

Almanya'dan Suriyelilere 1,7 milyar euroluk yardım

Batılı ülkeler yeniden imar yardımları içinse siyasi sürecin başlamasını şart koşuyor.Suriyeli mülteciler için düzenlenen uluslararası yardım konferansının ikinci gününde Almanya'dan 1 milyar 740 milyon euroluk yardım taahhüdü geldi. Almanya böylece üst üste dördüncü yılda Suriyeli mülteciler için en fazla kaynak ayıran ülke oldu.

Toplantıya video konferans yoluyla katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'de nüfusun üçte ikisinin yeterli beslenemediğini, her iki kişiden birinin sığınmacı konumunda olduğunu belirterek, "Suriye trajedisi bir on yıl daha süremez" dedi.

Esad yönetimine de seslenen Maas, Şam yönetimini ülkede barışın sağlanabilmesi için ciddi çaba göstermeye çağırdı. Maas, "Yıkılmış bir ülkede göstermelik seçimler, gerçek bir siyasi sürecin yerini tutamaz. Beşar Esad ve uluslararası destekçileri, kalıcı bir çözümün sadece uluslararası diplomasi çerçevesinde ciddi çabalarla sağlanabileceğini artık kavramak zorunda" diye konuştu.

"Siyasi süreç olmadan imar da yok"

Maas, Almanya'nın Suriye'de tahrip olmuş altyapının yeniden inşasına destek vermesinin söz konusu olmayacağını da yineleyerek "Somut siyasi süreç olmadan yeniden imar da olmayacak" dedi.

Avrupa Birliği (AB) de Suriyeli mülteciler için 2021 ve 2022 yılları için Birlik kasasından 560'şar milyon euro yardım taahhüt etti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken de insani yardımlara 596 milyon dolarlık katkıda bulunacaklarını açıkladı. İngiltere ise konferansta 240 milyon euroluk yardım taahhüdünde bulundu. Toplam yardım miktarının konferans bitiminde akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen ve dün başlayan uluslararası yardım konferansına 50'yi aşkın ülke ve 30 uluslararası kuruluş katılıyor. BM, konferans öncesinde Suriyeli mülteciler için 10 milyar dolarlık mali kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle koşullar daha da kötüleşirken 4,2 milyar doların Suiye içindeki insani yardımlar ve 5,8 milyar euronun komşu ülkelere sığınan Suriyeli mültecilere destek için gerekli olduğu açıklandı.

Geçen yıl düzenlenen yardım konferansından 6,9 milyar euroluk kaynak taahhüdü çıkmış, Almanya yardımlar için 1,6 milyar euro ayırmıştı.

Açlık sorunu hızla büyüyor

BM verilerine göre Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı açlık çekiyor, yüzde 90'ı yoksulluk içinde ve 2,4 milyon çocuk okula gidemiyor. Gıda yardımına muhtaç insan sayısının bir yılda ikiye katlandığı belirtiliyor. Aradan geçen zamanda ülkenin geniş kesimlerini kontrolü altına alan Beşar Esad yönetimi ise ülkenin yeniden imarını finanse edecek mali kaynağa sahip değil.

Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından beri 388 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. BM verilerine göre 6,7 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalırken 6,6 milyon kişi de yurt dışına kaçtı. Yurt dışına kaçan Suriyelilerin 5,6 milyonu Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkelerde bulunuyor. Türkiye, 3,6 milyon kişiyle en fazla Suriyeli barındıran ülke konumunda.

AFP,rtr,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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