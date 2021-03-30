Almanya'dan Suriyelilere 1,7 milyar euroluk yardım

Batılı ülkeler yeniden imar yardımları içinse siyasi sürecin başlamasını şart koşuyor.Suriyeli mülteciler için düzenlenen uluslararası yardım konferansının ikinci gününde Almanya'dan 1 milyar 740 milyon euroluk yardım taahhüdü geldi. Almanya böylece üst üste dördüncü yılda Suriyeli mülteciler için en fazla kaynak ayıran ülke oldu.

Toplantıya video konferans yoluyla katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'de nüfusun üçte ikisinin yeterli beslenemediğini, her iki kişiden birinin sığınmacı konumunda olduğunu belirterek, "Suriye trajedisi bir on yıl daha süremez" dedi.

Esad yönetimine de seslenen Maas, Şam yönetimini ülkede barışın sağlanabilmesi için ciddi çaba göstermeye çağırdı. Maas, "Yıkılmış bir ülkede göstermelik seçimler, gerçek bir siyasi sürecin yerini tutamaz. Beşar Esad ve uluslararası destekçileri, kalıcı bir çözümün sadece uluslararası diplomasi çerçevesinde ciddi çabalarla sağlanabileceğini artık kavramak zorunda" diye konuştu.

"Siyasi süreç olmadan imar da yok"