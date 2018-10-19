Almanya’dan Suudi Arabistan’a Kaşıkçı Tepkisi Artıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ve Suudi Arabistan’ın olayla ilişkisi Almanya'nın da ana gündem maddelerinden biri oldu. Alman siyasetçiler ve ekonomi çevreleri Riyad ile ilişkiler konusunda ikiye bölünmüş durumda. Federal hükümet olayın ‘hızlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını' istemekle yetinirken, gösterilen tepkiyi yetersiz bulan muhalefet partileri ikili ilişkilerin gözden geçirilmesini ve ülkeye silah satışının durdurulmasını istedi.

“Suudi diplomatları sınırdışı etmeliyiz”

Liberal FDP partisinden Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, Almanya’nın diğer G7 ülkeleriyle birlikte Suudi Arabistan’ın büyükelçilerini çağırarak, olayın eksizsiz bir şekilde aydınlatılması yönünde diplomatik nota vermesi gerektiğini öne sürdü. Lambsdorff, "Gerekirse bir adım daha ileriye giderek, Suudi diplomatları sınırdışı etmeliyiz" şeklinde görüş belirtti.

“Suudi Arabistan’a silah sevkiyatı sona ermeli”

Sol Partinin Federal Meclis Grup Eş Başkanı Dietmar Bartsch, Suudi Arabistan'ın cezalandırılması gerektiğini söyledi. Alman hükümetinin tepki göstermekte yetersiz kaldığını vurgulayan Bartsch, "Suudi Arabistan'a silah sevkiyatı sona ermeli." dedi. Sosyal demokrat SPD’nin eski genel başkanı ve eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel, yaşananların Soğuk Savaş döneminde Doğu Blokunda ajanların ve muhaliflerin öldürülmesini anımsattığını belirterek, "Suudiler kendilerinden çok fazla eminler. Batı, özellikle de Avrupa ekonomik ve diplomatik çekincelerle olup, bitenleri görmemezlikten gelmemeli" şeklinde görüş belirtti. Gabriel, geçen yıl bakanlık döneminde, Suudi Arabistan'ı Ortadoğu'da "macera peşinden koşmakla" suçlamış, Riyad yönetimi, protesto amacıyla büyükelçisini geri çekmişti.