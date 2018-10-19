HABER

Almanya’dan Suudi Arabistan’a Kaşıkçı Tepkisi Artıyor

19.10.2018 15:59 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması konusunda Alman siyasetçiler ve ekonomi çevreleri Riyad ile ilişkiler konusunda ikiye bölündü. Federal hükümetin gösterdiği tepkiyi yetersiz bulan muhalefet partileri ikili ilişkilerin gözden geçirilmesini ve ülkeye silah satışının durdurulmasını istedi

Almanya’dan Suudi Arabistan’a Kaşıkçı Tepkisi Artıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ve Suudi Arabistan’ın olayla ilişkisi Almanya'nın da ana gündem maddelerinden biri oldu. Alman siyasetçiler ve ekonomi çevreleri Riyad ile ilişkiler konusunda ikiye bölünmüş durumda. Federal hükümet olayın ‘hızlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını' istemekle yetinirken, gösterilen tepkiyi yetersiz bulan muhalefet partileri ikili ilişkilerin gözden geçirilmesini ve ülkeye silah satışının durdurulmasını istedi.

“Suudi diplomatları sınırdışı etmeliyiz”

Liberal FDP partisinden Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, Almanya’nın diğer G7 ülkeleriyle birlikte Suudi Arabistan’ın büyükelçilerini çağırarak, olayın eksizsiz bir şekilde aydınlatılması yönünde diplomatik nota vermesi gerektiğini öne sürdü. Lambsdorff, "Gerekirse bir adım daha ileriye giderek, Suudi diplomatları sınırdışı etmeliyiz" şeklinde görüş belirtti.

“Suudi Arabistan’a silah sevkiyatı sona ermeli”

Sol Partinin Federal Meclis Grup Eş Başkanı Dietmar Bartsch, Suudi Arabistan'ın cezalandırılması gerektiğini söyledi. Alman hükümetinin tepki göstermekte yetersiz kaldığını vurgulayan Bartsch, "Suudi Arabistan'a silah sevkiyatı sona ermeli." dedi. Sosyal demokrat SPD’nin eski genel başkanı ve eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel, yaşananların Soğuk Savaş döneminde Doğu Blokunda ajanların ve muhaliflerin öldürülmesini anımsattığını belirterek, "Suudiler kendilerinden çok fazla eminler. Batı, özellikle de Avrupa ekonomik ve diplomatik çekincelerle olup, bitenleri görmemezlikten gelmemeli" şeklinde görüş belirtti. Gabriel, geçen yıl bakanlık döneminde, Suudi Arabistan'ı Ortadoğu'da "macera peşinden koşmakla" suçlamış, Riyad yönetimi, protesto amacıyla büyükelçisini geri çekmişti.

Alman dışişleri bakanı Riyad ziyaretini ertelemişti

Alman hükümetinin Berlin'deki haftalık olağan basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Suudi gazetecinin ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de kaybolmasından bu yana "korkunç şüphenin doğru olabileceğine ilişkin endişeleri yok edecek” hiçbir gelişme olmadığını söylemişti. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, Kaşıkçı vakasındaki iddiaların "çok rahatsız" edici olduğunu ve Suudi yetkililerin açıklama yapmasını beklediğini dile getirmiş, gelecek hafta için Riyad’a planladığı ziyareti şimdilik ertelediğini duyurmuştu.

Siemens’in ‘Çöl Davos’u’na katılmayı iptal etmemesi eleştiriliyor

Yeşiller, Almanya sanayi devi Siemens’in Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser'i eleştirdi. Yeşiller sözcülerinden Omid Nouripour, Kaeser’in 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek olan Gelecek Yatırım Fuarı'na katılımını iptal etmemesini kabul edilemez bir tavır olarak niteledi. Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın reform programını tanıtarak, ülkeye yeni yatırımcılar çekebilmesini amaçlayan fuara, JP Morgan, Ford ve Google gibi bir çok uluslararası şirket, banka ve kredi kuruluşlarının yöneticileri katılmama kararı aldı. Kaeser ise, "Sorunlu ülkelere gitmeseydim, sürekli Almanya’da kalıp, evimde oturmam gerekirdi" sözleriyle tepkileri üstüne çekti.

Almanya

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
CNN: Türk istihbaratı Cemal Kaşıkçı'dan haber alınamamasından birkaç saat sonra öldürüldüğünden şüphelendiCNN: Türk istihbaratı Cemal Kaşıkçı'dan haber alınamamasından birkaç saat sonra öldürüldüğünden şüphelendi
'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi''Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

İlginizi Çekebilir

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Instagram'ın en tatlı ailesi! Fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor

Instagram'ın en tatlı ailesi! Fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor

Instagram'ın ateşli fenomeninden sosyal medya itirafı

Instagram'ın ateşli fenomeninden sosyal medya itirafı

Akıllı telefonlarla uyumlu robot parmak geliştirildi

Akıllı telefonlarla uyumlu robot parmak geliştirildi

2. Abdülhamid'in emaneti, Nijerya'nın 'Türk Camisi'

2. Abdülhamid'in emaneti, Nijerya'nın 'Türk Camisi'

Karar verildi! Sınır için ordu kuruluyor!

Karar verildi! Sınır için ordu kuruluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.