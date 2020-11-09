Almanya'dan Türk donanmasına 522 milyon euroluk ihracat

Yunanistan Almanya'yı Türkiye'ye silah ve askeri teçhizat ihracatını durdurmaya çağırdı.Alman hükümetinin 2002 yılından bu yana Türk donanmasında kullanılmak üzere 522 milyon euroluk silah ve teknik donanım ihracatına onay verdiği bildirildi.

Alman Ekonomi Bakanlığı'nın, Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verdiği yanıta göre ihraç edilen ürünlerin savaş gemilerinin inşası, silahlandırılması ya da teknik donanımında kullanılmasının öngörüldüğü, 128 milyon 800 bin euroluk ihracatın ise denizaltıları kapsadığı belirtiliyor.

Almanya geçen yıl Türk ordusunun Suriye'de Barış Pınarı Harekatını başlatması sonrasında Suriye'de kullanılabilecek silah ve teçhizat ihracatına onayları askıya almış, ancak donanma kısıtlamaların dışında tutulmuştu.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları konusunda gerginlik yaşayan Yunanistan, Almanya'dan Türkiye'ye başta donanma alanı olmak üzere silah ve askeri teçhizat ihracatını askıya almasını istemişti.

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