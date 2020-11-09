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Almanya'dan Türk donanmasına 522 milyon euroluk ihracat

09.11.2020 11:28 | Son Güncelleme

Almanya'nın 18 yılda Türk donanmasına 522 milyon euroluk ihracat izni verdiği bildirildi.

Almanya'dan Türk donanmasına 522 milyon euroluk ihracat

Yunanistan Almanya'yı Türkiye'ye silah ve askeri teçhizat ihracatını durdurmaya çağırdı.Alman hükümetinin 2002 yılından bu yana Türk donanmasında kullanılmak üzere 522 milyon euroluk silah ve teknik donanım ihracatına onay verdiği bildirildi.

Alman Ekonomi Bakanlığı'nın, Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verdiği yanıta göre ihraç edilen ürünlerin savaş gemilerinin inşası, silahlandırılması ya da teknik donanımında kullanılmasının öngörüldüğü, 128 milyon 800 bin euroluk ihracatın ise denizaltıları kapsadığı belirtiliyor.

Almanya geçen yıl Türk ordusunun Suriye'de Barış Pınarı Harekatını başlatması sonrasında Suriye'de kullanılabilecek silah ve teçhizat ihracatına onayları askıya almış, ancak donanma kısıtlamaların dışında tutulmuştu.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları konusunda gerginlik yaşayan Yunanistan, Almanya'dan Türkiye'ye başta donanma alanı olmak üzere silah ve askeri teçhizat ihracatını askıya almasını istemişti.

Yunanistan'da "Türkiye bizi geçecek" endişesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Almanya'nın Türkiye'ye savaş gemilerinde kullanılabilecek teçhizat ihracatını durdurması talebini yineleyerek "Yunanistan, Türkiye'nin elindeki Alman silahlarıyla tehdit edilmektedir. Türkiye'ye tüm Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozabileceği birşey vermeyin" dedi.

Türkiye'nin Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) kapsamında yerli donanımla inşa etmek üzere Almanya'dan aldığı altı adet 214 sınıfı denizaltıdan ilki olan TCG Piri Reis'in bu yıl denize indirilmesi öngörülüyor. Alman hükümeti denizaltıların inşasında kullanılacak parçaların ihracatına 2009 yılında onay vermiş ve ihracata 2,49 milyar euroluk Hermes garantisiyle kefil olmuştu.

Dendias, Yunanistan'ın dört adet 214 sınıfı denizaltıya sahip olduğuna işaret ederek, "Almanya'nın sevkiyatı sürdürmesi durumunda Türkiye bize karşı stratejik avantaja sahip olur" uyarısı yaptı. Dendias, gerilimde arabuluculuk çabasında bulunan Almanya'dan tutumunu değiştirmesini de isteyerek, Türkiye'nin doğal gaz sondaj çalışmalarından vazgeçmemesinin Almanya'nın Türkiye'ye yönelik "yumuşak" çizgisinin başarısızlığa uğradığının kanıtı olduğunu savundu. Dendias, AB düzleminde Türkiye'ye yaptırım kararı alınması çağrısını da yineledi.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Dağdelen de, Alman hükümetinin Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını eleştirerek "Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas gibi Türkiye'ye silah sevkiyatı yapanlar Avrupa dayanışması sözünü ağzına almamalı" tepkisini gösterdi.

DW,dpa/BK,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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