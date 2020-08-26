HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'dan Türkiye ve Yunanistan'a Diyalog Çağrısı

Almanya'dan Türkiye ve Yunanistan'a Diyalog Çağrısı

26.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili gerilimin tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı, taraflara diyalog çağrısında bulundu

Almanya'dan Türkiye ve Yunanistan'a Diyalog Çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının gündeminde, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Doğu Akdeniz'deki gerilim de bulunuyor. Corona krizi nedeniyle Mart ayından bu yana ilk defa yüz yüze toplanan bakanların buluşması öncesinde bir açıklama yapan, ev sahibi konumundaki Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Şimdi yapılması gereken, gerilimi tırmandırıcı değil, tersine sıcak çatışma tehlikesini azaltıcı adımlar atmak. Doğalgaz sondajları konusunda iki tarafı da siyasi ve hukuki açıdan tatmin edecek bir çözüm bulunmalı" dedi.

Almanya’nın Başbakan Merkel ve Dışişleri Vakanı Heiko Maas’ın katkılarıyla iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek için arabuluculuk yaptığını hatırlatan Kramp-Karrenbauer’in, AB toplantısı başlamadan önce, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile bir araya geldiği öğrenildi. Basına kapalı görüşmeler sonrasında resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Alman bakan, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlemesini konuştu ve Almanya’nın bu tatbikatın zamanlaması konusunda çekincelerini dile getirdi. Kıbrıs ve Girit adalarının güneyindeki tatbikatların üç gün süreceği açıklanmıştı.

Toplantıya girmeden önce kısa bir açıklama yapan Kramp-Karrenbauer, AB savunma bakanlarının daha sıkı işbirliği içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Mali’de olanları, Belarus’da yapılan gösterileri, Doğu Akdeniz’deki gerilimi görüyoruz. Avrupa, kendi güvenliği konusunda daha esnek hareket edebilecek bir duruma gelmeli. Bunun için yeni bir stratejik pusulaya ihtiyacımız var" şeklinde görüş belirtti.

Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında tansiyonu düşürerek, sorunun diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrıları dikkat çekiyor. Daha önce 22 Temmuz’da Türk ve Yunan savaş gemileri arasında Meis Adası açıklarında yaşanan gerilim, Başbakan Angela Merkel’in devreye girmesiyle iki ülkenin donanmalarına ait gemilerin karşı karşıya gelmelerine kısa bir süre kala bizzat devreye giren Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’i arayarak iki ülke arasında sıcak çatışmayı önlemişti. Son olarak ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün arabulucu olarak iki ülkenin başkentine gitti. Atina’da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüşen Maas, daha sonra Ankara’ya geçip Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya geldi. Maas, tarafların doğrudan görüşmelerini önerirken, Almanya’nın bu konuda da arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

Öte yandan AB savunma bakanları toplantısında, Mali’de askerlerin darbe yaparak yönetime el koyması sonrasında yaşanan durum ve iki hafta önce Belarus’da yapılan seçimler de konuşulacak konular arasında yer alıyor. Seçimin "ne adil ne de serbest" olduğunu söyleyen Merkel, Almanya’nın seçimlerinin sonucunu tanımadığını açıklamıştı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılacağı toplantı kasım ayında Brüksel'de yapılacak AB Savunma Bakanları Zirvesi için hazırlık niteliği taşıyor. Bu toplantının ardından, perşembe ve cuma günleri AB dışişleri bakanları gayri resmi bir şekilde Berlin'de bir araya gelecek. Almanya, 1 Temmuz‘da Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını üstlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
ABD'den Türkiye mektubu: ProvokatifABD'den Türkiye mektubu: Provokatif
12 imamlar orucunda neden su içilmez? 12 imamlar orucunda neden su içilmez?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
Rumlardan BM'ye çağrı: Türkiye'ye izin vermeyin!
Rumlardan BM'ye çağrı: Türkiye'ye izin vermeyin!
Cambridge de aşı yarışına katıldı: Burundan uygulanacak!
Cambridge de aşı yarışına katıldı: Burundan uygulanacak!
Komada denilen Kim, parti toplantısında konuştu!
Komada denilen Kim, parti toplantısında konuştu!
ABD'den Türkiye mektubu: Provokatif
ABD'den Türkiye mektubu: Provokatif
Yunanistan'dan skandal açıklama: Kıta sahanlığını artıracağız!
Yunanistan'dan skandal açıklama: Kıta sahanlığını artıracağız!
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Milletimiz, ABD’ye teslim olmadı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Milletimiz, ABD’ye teslim olmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.