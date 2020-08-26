Almanya'dan Türkiye ve Yunanistan'a Diyalog Çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının gündeminde, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Doğu Akdeniz'deki gerilim de bulunuyor. Corona krizi nedeniyle Mart ayından bu yana ilk defa yüz yüze toplanan bakanların buluşması öncesinde bir açıklama yapan, ev sahibi konumundaki Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Şimdi yapılması gereken, gerilimi tırmandırıcı değil, tersine sıcak çatışma tehlikesini azaltıcı adımlar atmak. Doğalgaz sondajları konusunda iki tarafı da siyasi ve hukuki açıdan tatmin edecek bir çözüm bulunmalı" dedi.
Almanya’nın Başbakan Merkel ve Dışişleri Vakanı Heiko Maas’ın katkılarıyla iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek için arabuluculuk yaptığını hatırlatan Kramp-Karrenbauer’in, AB toplantısı başlamadan önce, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile bir araya geldiği öğrenildi. Basına kapalı görüşmeler sonrasında resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Alman bakan, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlemesini konuştu ve Almanya’nın bu tatbikatın zamanlaması konusunda çekincelerini dile getirdi. Kıbrıs ve Girit adalarının güneyindeki tatbikatların üç gün süreceği açıklanmıştı.
Toplantıya girmeden önce kısa bir açıklama yapan Kramp-Karrenbauer, AB savunma bakanlarının daha sıkı işbirliği içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Mali’de olanları, Belarus’da yapılan gösterileri, Doğu Akdeniz’deki gerilimi görüyoruz. Avrupa, kendi güvenliği konusunda daha esnek hareket edebilecek bir duruma gelmeli. Bunun için yeni bir stratejik pusulaya ihtiyacımız var" şeklinde görüş belirtti.
Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında tansiyonu düşürerek, sorunun diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrıları dikkat çekiyor. Daha önce 22 Temmuz’da Türk ve Yunan savaş gemileri arasında Meis Adası açıklarında yaşanan gerilim, Başbakan Angela Merkel’in devreye girmesiyle iki ülkenin donanmalarına ait gemilerin karşı karşıya gelmelerine kısa bir süre kala bizzat devreye giren Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’i arayarak iki ülke arasında sıcak çatışmayı önlemişti. Son olarak ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün arabulucu olarak iki ülkenin başkentine gitti. Atina’da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüşen Maas, daha sonra Ankara’ya geçip Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya geldi. Maas, tarafların doğrudan görüşmelerini önerirken, Almanya’nın bu konuda da arabuluculuk yapabileceğini söyledi.
Öte yandan AB savunma bakanları toplantısında, Mali’de askerlerin darbe yaparak yönetime el koyması sonrasında yaşanan durum ve iki hafta önce Belarus’da yapılan seçimler de konuşulacak konular arasında yer alıyor. Seçimin "ne adil ne de serbest" olduğunu söyleyen Merkel, Almanya’nın seçimlerinin sonucunu tanımadığını açıklamıştı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılacağı toplantı kasım ayında Brüksel'de yapılacak AB Savunma Bakanları Zirvesi için hazırlık niteliği taşıyor. Bu toplantının ardından, perşembe ve cuma günleri AB dışişleri bakanları gayri resmi bir şekilde Berlin'de bir araya gelecek. Almanya, 1 Temmuz‘da Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını üstlenmişti.