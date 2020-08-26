Almanya'dan Türkiye ve Yunanistan'a Diyalog Çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının gündeminde, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Doğu Akdeniz'deki gerilim de bulunuyor. Corona krizi nedeniyle Mart ayından bu yana ilk defa yüz yüze toplanan bakanların buluşması öncesinde bir açıklama yapan, ev sahibi konumundaki Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Şimdi yapılması gereken, gerilimi tırmandırıcı değil, tersine sıcak çatışma tehlikesini azaltıcı adımlar atmak. Doğalgaz sondajları konusunda iki tarafı da siyasi ve hukuki açıdan tatmin edecek bir çözüm bulunmalı" dedi.

Almanya’nın Başbakan Merkel ve Dışişleri Vakanı Heiko Maas’ın katkılarıyla iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek için arabuluculuk yaptığını hatırlatan Kramp-Karrenbauer’in, AB toplantısı başlamadan önce, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile bir araya geldiği öğrenildi. Basına kapalı görüşmeler sonrasında resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Alman bakan, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlemesini konuştu ve Almanya’nın bu tatbikatın zamanlaması konusunda çekincelerini dile getirdi. Kıbrıs ve Girit adalarının güneyindeki tatbikatların üç gün süreceği açıklanmıştı.