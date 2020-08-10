Almanya’dan Türkiye ve Yunanistan’a “doğrudan görüşme” çağrısı

Alman hükümeti, Ankara ve Atina’ya Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırmaktan kaçınma, ikili diyalogu “planlandığı” gibi “acilen başlatma” çağrısı yaptı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından izlediklerini, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin yeniden tırmanıyor olmasından da “büyük endişe” duyduklarını söyledi. Hükümetin Berlin'deki olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Seibert, “Yunanistan ve Türkiye’nin, acilen doğrudan görüşmeleri gerekiyor, bu büyük önem taşıyor. Birbirleriyle doğrudan, deniz hukukuna ilişkin ihtilaflar dahil konuları görüşerek, çözüme kavuşturmaları önemli” dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın yeniden iki ülke arasında devreye girip girmeyeceği sorusuna ise Seibert, “Federal Hükümet, her iki tarafla iletişim halinde. Yapıcı katkı sunabileceği durumda, gereğini yapacaktır. Ama belirleyeci olan iki taraf arasında doğrudan diyalogun olmasıdır” dedi. “Endişeyle not ettik” Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini yeniden başlatma kararını “endişeyle not ettiklerini” açıkladı.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın uluslararası hukuka riayet edilmesi ve Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği yönündeki çağrısını hatırlatan Burger, “Sondaj faaliyetleri yanlış bir sinyaldir. Tek taraflı adımlar, bizi hiç bir şekilde çözüme yaklaştırmıyor. Türkiye bu tür adımlarla AB ile ilişkilerine ilave yük binmesine yol açıyor” dedi. Alman Dışişleri Bakanı Maas’ın son günlerde her iki tarafla diyalogu sürdürdüğü bilgisini paylayan sözcü yardımcısı Burger, “Her iki tarafa, açıkta kalan tüm sorulara müzakereler yoluyla yanıt bulma, planlandığı gibi Atina ile Ankara arasında ikili diyalogu başlatma çağrısını yapıyoruz” diye konuştu. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim Türkiye ile Yunanistan arasında Merkel’ın devreye girmesiyle Doğu Akdeniz’de düşürülen tansiyon geçen hafta yeniden tırmandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalayan Yunanistan’ı "sözünde durmamakla” eleştirerek, Türkiye’nin ara verdiği sondaj çalışmalarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu.

Erdoğan cuma günü yaptığı bu açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın ricası üzerine, Almanya-Yunanistan-Türkiye arasında başlatılan üçlü görüşmelere fırsat tanınması için bu sondaj faaliyetlerine ara verdiklerini anlattı. “Sayın Merkel’e dedik ki ‘Bak sözünde durmadılar, biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz” diyen Erdoğan’ın bu açıklamasını, Türkiye’nin bugün Oruç Reis gemisi için Navtexilanı izledi. Alman hükümetinden Belarus’a çağrı Bu arada Alman hükümetinin bugünkü basın toplantısına, dün Belarus’ta yapılan ve muhalefetin yoğun itirazlarına rağmen yeniden Aleksander Lukaşenko’nun kazandığı açıklanan devlet başkanlığı seçimleri de damgasını vurdu. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “demokratik seçimler için gerekli asgari standartlara uyulmamış olunduğu çok açık ve bu bizim açımızdan kabul edilebilir değil” dedi. “Belarus siyasi liderliği halkın iradesini kabul etmek zorunda” diyen Seibert, barışçıl gösterilere polis müdahalesini, aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını ve internete erişimin kesilmiş olunmasını kınadıklarını duyurdu.