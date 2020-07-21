HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı

Almanya'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı

21.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB-Ankara ilişkilerinde olası bir ilerlemenin ancak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdurması hâlinde mümkün olacağını söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçeleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunda uyarıda bulundu.

Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin duruşumuz çok net. Uluslararası hukuka uyulmalı. AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme, ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını sonlandırması hâlinde mümkün" dedi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını bu ay başında devralan Almanya'nın dışişleri bakanı Maas, Atina'daki temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Maas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile de bir araya gelecek.

Berlin, geçen hafta Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözümü için Türk ve Yunan yetkililer arasındaki gizli görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

Çavuşoğlu'nun üçlü toplantı açıklaması

Görüşmeleri kamuoyuna açıklayan isimse Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmuştu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bazı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının Berlin'de Alman ve Yunan yetkililerle bir üçlü toplantıya katıldığını duyurmuştu.

Ancak Yunanistan'da muhalefet, görüşmelerle ilgili bilgiyi Türk Dışişleri Bakanı'nın ağzından öğrenmeleri nedeniyle Mitsotakis'e tepki göstermişti.

DW,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi
TikTok nasıl Çin ve ABD arasındaki çatışmanın ortasında kaldı?TikTok nasıl Çin ve ABD arasındaki çatışmanın ortasında kaldı?
Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Bomba olay! Eşi genç kadını beğenince...

Bomba olay! Eşi genç kadını beğenince...

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35'i satın alıyor

Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35'i satın alıyor

Evini basılıp ailesi katledilen genç kız 2 Taliban militanını öldürdü

Ailesi katledilen genç kız 2 Taliban militanını öldürdü

Kaçak kanguru Florida'da gözaltına alındı

Kaçak kanguru Florida'da gözaltına alındı

TikTok nasıl Çin ve ABD arasındaki çatışmanın ortasında kaldı?

TikTok nasıl Çin ve ABD arasındaki çatışmanın ortasında kaldı?

“Türkiye gibi yoğurt ve kefir tüketen ülkelerde oranlar düşük”

“Türkiye gibi yoğurt ve kefir tüketen ülkelerde oranlar düşük”

Rusya’da 'kurt adam’ lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı

'Kurt adam’ lakaplı seri katil: 83 kadın öldürdüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.