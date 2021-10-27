HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'dan Türkiye'ye kara para operasyonu

Almanya'dan Türkiye'ye kara para operasyonu

27.10.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da polis, 18 kent ve ilçede yüklü miktarlarda kara parayı Türkiye'ye kaçırdığından şüphe edilen 46 kişinin ev ve işyerlerine baskın düzenledi.

Almanya'dan Türkiye'ye kara para operasyonu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde kara para akladıklarından şüphelenilen 46 kişinin ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Aralarında Köln, Düsseldorf, Duisburg ve Dortmund gibi kentlerin de bulunduğu toplam 18 il ve ilçede gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilere ait bilgisayar, mobil telefon ve bazı belgelere el konuldu.

Köln Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen baskının "ileri derece kara para aklama şüphesi" üzerine yapıldığı kaydedildi. Baskınlara Avrupa polis teşkilatı EUROPOL de destek verdi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Asayiş Dairesi ve Gümrük Dairesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği baskınlarda ayrıca, haklarında tutuklama kararı bulunaniki Türkiye kökenli de gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin 46 ve 53 yaşlarında olduğu, birinin Düsseldorf, diğerinin de Duisburg kentlerinde ikamet ettiği belirtildi.

Özel polis timi destek verdi

Eyalet Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı şüphelilerin tehlike oluşturma ihtimali bulunması nedeniyle üç noktaya düzenlenen baskınlara özel polis timlerinin de katıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin bir yıldır izlendikleri belirtilerek, 2019 yılından bu yana kuryeler vasıtasıyla hava ve kara yolunu kullanarak suç eylemlerinden elde edildiği belirtilen nakit paraların İstanbul'a nakledildiği belirtildi. Paraların Bochum ve Ratingen kentlerindeki depolarda teslim alındığı ve ardından sayılıp paketlenerek kuryelere teslim edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Emniyet, şimdiye dek söz konusu kuryelerin yurt dışına çıkarmaya çalıştığı 6 milyon 764 bin 575 euronun ele geçirildiğini belirtti.

DW,AFP/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
PARTNEREşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattıEşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.