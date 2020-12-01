Almanya'dan Türkiye'ye "Kavala kararına uyun" çağrısı

Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Almanya'nın dönem başkanı olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Alman hükümetinin temsilcisi olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakması çağrısı yaptı. Açıklamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) bir yıl önce aldığı Kavala kararına dikkat çeken Roth, Türkiye'nin AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) doğan yükümlülüklerini siyasi sebeplerle yerine getirmediğini tespit ettiğini vurguladı.

AİHM kararının kesinleşmiş olduğuna işaret eden Roth, açıklamasında "Türkiye'yi AİHS'ye uymaya ve Osman Kavala'yı artık serbest bırakma çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı. Almanya'nın Mayıs 2021'e kadar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı olduğunu belirten Roth, Almanya'nın dönem başkanlığı içindeki önceliklerden birinin AİHM'nin kararlarına kısıtlama olmaksızın saygı duyulması ve bu kararların uygulanması olduğunu kaydetti.

Kavala kararı için denetim süreci başlatılmıştı