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Almanya'dan Türkiye'ye "Kavala kararına uyun" çağrısı

01.12.2020 11:13 | Son Güncelleme:
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Almanya'dan Türkiye'ye "Kavala kararına uyun" çağrısı

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'den AİHM kararına uyarak iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakmasını istedi.

Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Almanya'nın dönem başkanı olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Alman hükümetinin temsilcisi olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakması çağrısı yaptı. Açıklamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) bir yıl önce aldığı Kavala kararına dikkat çeken Roth, Türkiye'nin AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) doğan yükümlülüklerini siyasi sebeplerle yerine getirmediğini tespit ettiğini vurguladı.

AİHM kararının kesinleşmiş olduğuna işaret eden Roth, açıklamasında "Türkiye'yi AİHS'ye uymaya ve Osman Kavala'yı artık serbest bırakma çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı. Almanya'nın Mayıs 2021'e kadar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı olduğunu belirten Roth, Almanya'nın dönem başkanlığı içindeki önceliklerden birinin AİHM'nin kararlarına kısıtlama olmaksızın saygı duyulması ve bu kararların uygulanması olduğunu kaydetti.

Kavala kararı için denetim süreci başlatılmıştı

Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı Gezi davasından 18 Şubat'ta beraat etmiş, ancak hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçe gösterilerek tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kavala, beraat ettiği davadan tahliye edimeden 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "casusluk" suçlamasıyla tutuklu kalmaya devam etmişti. Kavala 37 aydır tutuklu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Aralık 2019’da Kavala’nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yapmıştı. Ancak Türkiye'nin karara uymaması üzerine AİHM, bu yıl Mayıs ayında kesinleşen Osman Kavala kararının uygulanması için denetim süreci başlatmıştı. AİHM kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Eylül başında Ankara'ya Osman Kavala'yı "derhal serbest bırakma" çağrısında bulunmuştu.

DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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