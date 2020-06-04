Almanya’dan Türkiye’ye "Kavala’nın tutukluluğuna son ver" çağrısı

Almanya, AİHM kararına rağmen Osman Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye'ye "uluslararası yükümlülüklerini yerine getir" çağrısı yaptı.

Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, bugün yaptığı açıklamada, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin sürmesini "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

"Gecikmeksizin uygula"

AİHM'in Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılmasını" isteyen 10 Aralık 2019 tarihli kararının kesinleşmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin gereğini yerine getirmediğine işaret eden Roth, "Türkiye'ye güçlü ifadelerle, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme, AİHM kararını gecikmeksizin uygulama çağrısını yapıyorum" dedi.

Roth, "Türkiye artık nihayet hukuk devleti ve insan hakları standartlarına uyulmasını güvence altına alınmasını temin etmek zorundadır" ifadelere yer verdiği açıklamasında, Almanya'nın tüm Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin istisnasız olarak AİHM kararlarına saygı göstermesi ve uymasını sağlamak için kararlılık sergileyeceğini kaydetti.