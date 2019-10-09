HABER

Almanya’dan Türkiye’ye kınama

09.10.2019 18:29 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekatı "en sert şekilde" kınadı.

Almanya’dan Türkiye’ye kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"nı en sert şekilde kınadığını açıkladı. Maas, "Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır" açıklaması yaptı.

Alman Dışişleri Bakanı, sekiz yıllık savaşın ağır bir şekilde etkilediği Suriye'nin istikrara ve siyasi sürece ihtiyacı olduğunu belirterek bu sürecin ilk adımı olarak yakın zaman içinde oluşturulması planlanan Anayasa Komitesi'ne işaret etti. Maas, Türkiye‘nin harekatının yeni bir insani felaket ve yeni sığınmacı hareketlerine yol açma tehlikesine dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz" dedi.

DW/BK,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
Graham: Size Suriye'ye girmek için yeşil ışık yakılmadıGraham: Size Suriye'ye girmek için yeşil ışık yakılmadı
AB’den “harekatı durdurun” çağrısıAB’den “harekatı durdurun” çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Eski Cumhurbaşkanı son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Eski Cumhurbaşkanı son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Niye gücünüze gitti.Yıllardır petrolü ve halkı sömürünüz bitti diyemi..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan üç günde dört çelişkili mesaj! İşte sebebi

Trump'tan üç günde dört çelişkili mesaj! İşte sebebi

NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

Terör örgütü SDG paniğe kapıldı, Türkiye'ye karşı ABD'den uçuşa yasak bölge istedi

Terör örgütü SDG paniğe kapıldı!

Türkiye Suriye'de operasyona başladı! Dış basın nasıl gördü?

Türkiye Suriye'de operasyona başladı! Dış basın nasıl gördü?

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

ABD öncülüğündeki koalisyon "SDG" etiketli paylaşımını sildi

ABD öncülüğündeki koalisyon "SDG" etiketli paylaşımını sildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.