Almanya’dan Türkiye’ye maaş ödemeleri artıyor

Ülkelerine dönen İtalyan, İspanyol ve Yunan emeklilerin sayısının Türklerin çok üstünde olması dikkat çekti.Almanya’da emeklilik hakkı kazanıp maaşlarını Türkiye’deki hesaplarına havale ettiren Türk vatandaşlarının sayısı 2017 yılında 69 bin 89’a yükseldi. DW Türkçe'nin Alman Emeklilik Sigortası Kurumu’ndan edindiği verilere göre maaşlarını Türkiye’den çekenlerin sayısı her yıl ortalama 2 bin 500 kişi artarken ilk üç sırayı ise İtalya, İspanya ve Yunanistan paylaşıyor.

Toplamda 2000 yılında Alman Emeklilik Sigortası Kurumu 1 milyon 210 bin kişinin emeklilik maaşını yurt dışına havale ederken bu rakam 2017’de 1 milyon 750 bin kişiye yükseldi. Bu kişilerin büyük bölümünün 60’lı yıllardan itibaren "misafir işçi” olarak Almanya’ya gelip emeklilik sonrasında ülkelerine dönen kişilerden oluştuğu belirtiliyor.

İtalyanlar başı çekiyor

Kurum istatistiklerine göre 2009-2017 yılları arasında ilk üç sıra İtalya, İspanya ve Yunanistan olmak üzere sabit kalırken Türkiye’nin yurt dışına yapılan maaş havalelerinde 8’inci ve 9’uncu sıralarda yer alması dikkat çekti. Örnek olarak emekliliğini ülkesinde geçiren İtalyanların sayısı 2017’de 344 bin 99 kişi ile Türklerin yaklaşık 6 katı olarak kaydedildi. Emekliliğini ülkesinde geçiren İspanyolların sayısı 203 bin 983, Yunanların sayısı ise 97 bin 977 olarak kaydedildi.