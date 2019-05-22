Almanya’dan Türkiye’ye S-400 çağrısı

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'e olağan basın toplantısında, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının Alman hükümeti tarafından nasıl değerlendirildiği soruldu.

Soruya yanıt verirken sözlerine, "Federal Hükümeti gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor" diyerek başlayan Seibert, Türkiye hükümetinin Rus hava savunma sistemi alma niyetinin, NATO ittifakı içerisinde uzun süredir eleştirel bir şekilde tartışılmakta olan bir konu olduğunu söyledi.

NATO için kuvvetlerinin müşterek çalışabilirlik yetkinliğine sahip olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Seibert, "Bu nedenle bir müttefikin, Rus sistemi tedarik etmek istemesi, ilgili NATO kurullarında yoğun olarak tartışılan zorlu soruları gündeme getiriyor" dedi.

ABD'deki yaptırım düzenlemeleri uyarınca, Türk Hükümeti'nin S-400'leri satın alması halinde yaptırımlara hedef olabileceğine dikkat çeken Seibert, şöyle konuştu: "Bunun da aslında ne Türkiye'nin ne de NATO'nun çıkarına olacak bir gelişme olacağı ortada. Bu nedenler ışığında Federal Alman Hükümeti, Türkiye'nin, transatlantik ittifak içerisindeki konumunu dikkate alarak, kararını gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır."