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Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde gözler Maas-Ersoy görüşmesinde

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 19:00 | Son Güncelleme

Alman Bild gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile Türkiye Kültür Bakanı Ersoy'un yarın bir telefon görüşmesi yapacağını, Türkiye'ye seyahatler için umutların bu görüşmeye bağlandığını yazdı.

Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde gözler Maas-Ersoy görüşmesinde

Alman Bild gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Çarşamba günü Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir telefon görüşmesi yapacağını ve görüşmede Türkiye ile Almanya arasında seyahatler için bir ikili anlaşmanın gündeme geleceğini bildirdi.

Haberde, Türk tarafının ikili seyahat anlaşması çerçevesinde karantina uygulamasının karşılıklı olarak kaldırılmasını umduğu kaydedildi.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, Türkiye'nin turizm sezonu için otellere verilecek koronavirüs sertifikasıyla ilgili belirlediği 244 kritere de dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği kriterler uçaktan havalimanına, transferden otel konaklamalarına seyahatin tüm duraklarını kapsıyor. Haberde bunların arasında Türkiye'ye girişte tüm yolcuların ateşinin ölçülmesi, otellerin maksimum yüzde 60 kapasiteyle işletilmesi, otel girişlerine termal kameralar yerleştirilmesi, gelen bavulların dezenfekte edilmesi, havuz başlarında şezlongların fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde dizilmesi, plaja girmeden önce kayıt zorunluluğu, restoranlara maksimum 500 konuğun alınması ve yemeğin masaya servis edilmesi, disko ve barların kapalı kalması, konuk ayrıldıktan sonra otel odasının 24 saat boş kalması gibi önlemlerin yer aldığına dikkat çekildi.

"Türkiye'nin devasa tesisleri avantaj sağlıyor"

Bild gazetesine konuşan ve Türkiye turizmi konusunda bilgili olduğu belirtilen bir kaynağın, "Türkiye'nin devasa büyüklükteki tesislerinin herkesin zevkine hitap etmeyebileceği, ancak koronavirüs döneminde mekanın genişliği nedeniyle muazzam bir avantaj sağladığı" şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Haberde Almanya'nın en büyük tur operatörü TUI'nin bu yıl Türkiye'ye seyahatlerin olacağı, ancak daha ziyade yaz sonunda gerçekleşeceğine dair öngörüsüne de yer verildi.

Bild gazetesi, Alman turizm sektörünün Maas ile Ersoy arasında yarın gerçekleşecek telefon görüşmesine büyük umutlar bağladığını belirtti. Gazeteye konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "İkili görüşmelerin gerçekleşmesinden memnunuz. Almanların yaz tatillerini Türk sahillerinde de geçirebilmesi mümkün olursa bundan büyük memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, dün AB içinde en çok seyahat edilen on ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantıda yaz başlangıcı öncesinde turistler için sınırların açılması, 15 Haziran'dan itibaren de yurt dışına genel seyahat uyarısının kaldırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. AB üyesi olmayan, ancak Almanların en çok seyahat ettiği üçüncü ülke konumundaki Türkiye konusunda ise herhangi bir detay verilmemişti.

DW,dpa/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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