Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde gözler Maas-Ersoy görüşmesinde

Alman Bild gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Çarşamba günü Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir telefon görüşmesi yapacağını ve görüşmede Türkiye ile Almanya arasında seyahatler için bir ikili anlaşmanın gündeme geleceğini bildirdi.

Haberde, Türk tarafının ikili seyahat anlaşması çerçevesinde karantina uygulamasının karşılıklı olarak kaldırılmasını umduğu kaydedildi.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, Türkiye'nin turizm sezonu için otellere verilecek koronavirüs sertifikasıyla ilgili belirlediği 244 kritere de dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği kriterler uçaktan havalimanına, transferden otel konaklamalarına seyahatin tüm duraklarını kapsıyor. Haberde bunların arasında Türkiye'ye girişte tüm yolcuların ateşinin ölçülmesi, otellerin maksimum yüzde 60 kapasiteyle işletilmesi, otel girişlerine termal kameralar yerleştirilmesi, gelen bavulların dezenfekte edilmesi, havuz başlarında şezlongların fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde dizilmesi, plaja girmeden önce kayıt zorunluluğu, restoranlara maksimum 500 konuğun alınması ve yemeğin masaya servis edilmesi, disko ve barların kapalı kalması, konuk ayrıldıktan sonra otel odasının 24 saat boş kalması gibi önlemlerin yer aldığına dikkat çekildi.