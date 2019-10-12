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Almanya’dan Türkiye’ye silah satışı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 20:39 | Son Güncelleme

Almanya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara’ya silah ihracatını durdurma kararı aldı.Alman hükümeti, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara’ya silah ihracatını durdurma kararı aldı.

Almanya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara’ya silah ihracatını durdurma kararı aldı.

Alman hükümeti, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara’ya silah ihracatını durdurma kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman basınına verdiği demeçte, Almanya’dan satın alınan silahların Suriye’deki harekâtta kullanılma olasılığına karşı Türkiye’ye silah ihracatına onay verilmeyeceğini söyledi. Maas, 2016 yılından bu yana Türkiye’ye yönelik silah ve teçhizat ihracatında çok sınırlayıcı bir çizginin izlendiğini sözlerine ekledi.

Almanya, 2018 yılında silah ihracatının yaklaşık üçte birini Türkiye’ye yaparak, 242 milyon 800 bin euro tutarında silah ve teçhizat satmıştı.

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