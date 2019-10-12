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Almanya'dan Türkiye'ye Silah Satışı Kısıtlaması

12.10.2019 18:01 | Son Güncelleme

Alman hükümeti Türkiye’ye yönelik silah satışlarına kısıtlama getirme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Suriye’nin kuzeyinde sürdürülen askeri harekat nedeniyle, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonda kullanılabileceği askeri teçhizata yönelik yeni satışlara izin verilmeyecek" dedi

Almanya'dan Türkiye'ye Silah Satışı Kısıtlaması

Alman hükümeti Türkiye’ye yönelik silah satışlarına kısıtlama getirme kararı aldı. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas," Suriye’nin kuzeyinde sürdürülen askeri harekat nedeniyle, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonda kullanılabileceği askeri teçhizata yönelik yeni satışlara izin verilmeyecek" şeklinde bir açıklama yaptı.

Maas, Türkiye’ye silah satışlarının 2016 yılından bu yana özel izine bağlı olduğunu, 2018’deki Afrin operasyonu sonrasında daha da kısıtlandığını açıkladı. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda Alman üretimi Leopard 2 tanklarının kullanıldığına dair görüntüler, Alman kamuoyunda tepkilere neden olmuş, ardından dönemin Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye Leopard tank satışını ve modernizasyonunu durdurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyona tepkiler artarken, muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti Türkiye’ye silah ihracatının tamamen durdurulması çağrısında bulundular.

Cuma günü ise Almanya’nın AB ilişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, silah satışının durdurulması taleplerine destek verdi.Roth, “Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye askeri saldırısı kabul edilemez ve bu federal hükümeti yeniden durum değerlendirmesi yapmaya zorlamalı” dedi. Roth, daha önce satışına onay verilmiş silah ve savunma sanayi ürünlerinin sevkiyatının da durdurulmasını öngören bir karar alınması çağrısında bulundu.

Federal Dışişleri Bakanı Maas’ın açıkladığı karar, bu şekliyle Almanya’nın Türkiye’ye önceden imzalanmış, taahhüt edilmiş ihracatı sürdürmesi ve NATO ittifakı bağlamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi ancak yeni satış için izin çıkarmaması anlamına geliyor.

Türkiye, Almanya'dan silah satışı yapılan ülkeler listesinde yıllardır ilk sıralarda yer alıyor. Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, Almanya'dan Türkiye'ye geçen yıl toplam 242 milyon 800 bin Euro değerinde silah sevkiyatı gerçekleşirken, bu yılın ilk dört ayında 184 milyon 100 bin Euro değerinde silah satıldı.

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