HABER

Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor

23.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Alman havaalanlarından Türkiye'ye uçan yolcu sayısı 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık yüzde 20'lik artış gösterdi.

Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor

Altı aylık dönemde Türkiye'ye iki buçuk milyon yolcu taşındı.Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Alman havaalanlarından uçan yolcu sayısı, 2018 yılının ilk altı ayında 2017'nin aynı dönemine oranla yüzde 2,5 artarak 56 milyon 500 bin olarak kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesinin Perşembe günü açıkladığı verilere göre yurt dışına uçanların sayısı yüzde 4,6'lık artışla 45 milyon 200 bin olarak kaydedildi. Yurt dışı uçuşlarda en büyük artış yüzde 21.6 ile Yunanistan, yüzde 19.7 ile Türkiye ve yüzde 11.5 ile Kıbrıs'a uçan yolcu sayısında gerçekleşti.

Türkiye beşinci destinasyon

İstatistik Dairesi kayıtlarına göre Alman havaalanlarından Türkiye'ye 2017 yılının ilk yarısında üç milyon 100 bin yolcu giderken 2018'in ilk altı ayında bu sayı iki milyon 507 bine yükseldi. Böylece Türkiye, ülke bazında Alman havaalanlarından en fazla yolcunun taşındığı beşinci destinasyon oldu. Birinci sıradaki İspanya'ya altı milyon 398 bin yolcu uçarken İspanya'yı üç milyon 473 bin kişiyle İngiltere, üç milyon 302 bin kişiyle İtalya ve iki milyon 548 bin kişiyle Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Kıtalar arası uçuşlarda ise en büyük artış yüzde 31.3 ile Afrika yolcularında oldu. Bu sonuçta Mısır'a uçuşların yüzde 55.4 oranında artmasının etkili olduğu belirtiliyor. Mısır'a 2018'in ilk yarısında 889 bin kişi uçarken Almanların deniz aşırı en önemli destinasyonlarından ABD'ye giden yolcu sayısında yüzde 7'lik azalma kaydedildi.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAteşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu Ateşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu
Almanya Uygurları sınır dışı etmeyecekAlmanya Uygurları sınır dışı etmeyecek
Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 2 ÖlüFransa'da Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'

Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.