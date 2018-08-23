Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor

Altı aylık dönemde Türkiye'ye iki buçuk milyon yolcu taşındı.Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Alman havaalanlarından uçan yolcu sayısı, 2018 yılının ilk altı ayında 2017'nin aynı dönemine oranla yüzde 2,5 artarak 56 milyon 500 bin olarak kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesinin Perşembe günü açıkladığı verilere göre yurt dışına uçanların sayısı yüzde 4,6'lık artışla 45 milyon 200 bin olarak kaydedildi. Yurt dışı uçuşlarda en büyük artış yüzde 21.6 ile Yunanistan, yüzde 19.7 ile Türkiye ve yüzde 11.5 ile Kıbrıs'a uçan yolcu sayısında gerçekleşti.

Türkiye beşinci destinasyon

İstatistik Dairesi kayıtlarına göre Alman havaalanlarından Türkiye'ye 2017 yılının ilk yarısında üç milyon 100 bin yolcu giderken 2018'in ilk altı ayında bu sayı iki milyon 507 bine yükseldi. Böylece Türkiye, ülke bazında Alman havaalanlarından en fazla yolcunun taşındığı beşinci destinasyon oldu. Birinci sıradaki İspanya'ya altı milyon 398 bin yolcu uçarken İspanya'yı üç milyon 473 bin kişiyle İngiltere, üç milyon 302 bin kişiyle İtalya ve iki milyon 548 bin kişiyle Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Kıtalar arası uçuşlarda ise en büyük artış yüzde 31.3 ile Afrika yolcularında oldu. Bu sonuçta Mısır'a uçuşların yüzde 55.4 oranında artmasının etkili olduğu belirtiliyor. Mısır'a 2018'in ilk yarısında 889 bin kişi uçarken Almanların deniz aşırı en önemli destinasyonlarından ABD'ye giden yolcu sayısında yüzde 7'lik azalma kaydedildi.

DW/BK,HS

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