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Almanya’dan Türkiye’ye uçuşlar yüzde 20.1 oranında arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:25 | Son Güncelleme

Federal İstatistik Dairesinin raporuna göre, 2018 yılında Almanya’dan Türkiye’ye havayoluyla seyahat edenlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstererek 7,46 milyon oldu.Federal İstatistik Dairesi Almanya’nın en büyük 24 havaalanından dünyanın farklı yerlerine uçan yolcularda yüzde 4.2 artış göstererek 122 milyon 600’e ulaşarak rekor kırıldığını duyurdu.

Federal İstatistik Dairesinin raporuna göre, 2018 yılında Almanya’dan Türkiye’ye havayoluyla seyahat edenlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstererek 7,46 milyon oldu.
Federal İstatistik Dairesi Almanya’nın en büyük 24 havaalanından dünyanın farklı yerlerine uçan yolcularda yüzde 4.2 artış göstererek 122 milyon 600’e ulaşarak rekor kırıldığını duyurdu. Raporda ayrıca Almanya’dan Türkiye’ye havayoluyla seyahat edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstererek 7,46 milyon olduğu bilgisi de yer aldı.
Almanya’dan en çok 14,7 milyon yolcu sayısıyla ile İspanya’ya uçuş gerçekleşirken, İspanya’dan sonra ise sırası ile 7 milyon 536 bin yolcu ile İngiltere, 7 milyon 458 bin yolcuyla ile Türkiye 7 milyon 120 bin yolcu ile İtalya yer aldı.
Almanya’dan uluslararası uçuşlar yüzde 5.5 oranında artarak 99 milyon yolcuya ulaşırken, Alman Havayolları Birliği’nin (ADV) verilerine göre ise 2018 yılında Almanya’da toplam gelen ve giden yolcu sayısı ise 245 milyon olduğu belirlendi.

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