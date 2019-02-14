Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de görev yapan Alman basın ve medya mensuplarının basın kartlarının yenilenmesindeki gecikmeleri eleştirerek, oturma izninin uzatılması için de gerekli olan basın kartları ile ilgili işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hangi yayın kuruluşu ya da gazeteden olursa olsun, yurt dışında görev yapan Alman muhabirlerin Türkiye'de makul şartlarda görev yapabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'nın tüm gücüyle çalıştığı” belirtilerek "Buna doğal olarak basın kartlarının yenilenmesi de dâhil” ifadesi kullanıldı.

Yabancı basın kartlarının neden yenilenmediğiyle ilgili Ankara'dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken gayriresmi yoldan, gecikmeyle ilgili sorunun idari nedenlerden kaynaklandığı aktarıldı.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "gecikmenin salt siyasi nedenlere dayandığına dair bir işaret” olmadığını belirterek Alman Büyükelçiliğinin Türk tarafı ile yakın temas halinde olduğunu kaydetti. Sözcü, Bakanlığın ayrıca ortak hareket ederek baskı oluşturmak için diğer uluslararası partnerlerle de irtibat halinde olduğu vurgulayarak "Gecikmenin nedeninden bağımsız olarak basın kartlarının teslim edilmesini bekliyoruz” dedi.