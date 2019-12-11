Almanya’dan Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 28 artış

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği'nin (DRV) Hamburg'da yapılan yıllık konferansında konuşan DRV Başkanı Norbert Fiebig, Almanya’dan başta Türkiye Yunanistan, Mısır, ABD, İspanya gibi dünyada bilinen turizm merkezlerine yapılan rezervasyonlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Norbert Fiebig “Thomas Cook’a rağmen Almanya turizmde yılı yüzde 2 artışla kapadı” dedi.

"TÜRKİYE GERİ DÖNDÜ"



Alman Die Welt gazetesinin haberine göre DRV Başkanı Norbert Fiebig konuşmasında Türkiye’ye de değinerek, “Darbe girişimi, tutuklama dalgaları ve son yıllarda birçok siyasi kavgalara rağmen, Almanlar için Türkiye bir ara cazibesini kaybetmiş gibi gözükse de Türkiye geri döndü” dedi.

YÜZDE 28 ARTIŞ



Fiebig, “Alman turistler, politik tartışmaları hızla unuttu ve riskleri bir kenara iterek ucuz ve güzel Türkiye’yi tercih etti. Türkiye Almanların tatil rüyası listelerinde halen ikinci sırada. Mevcut DRV verilerine göre Türkiye rezervasyonları önceki yıla göre yüzde 28 artış gösterdi” dedi.

Gazete, Türkiye’nin Turizm Endüstrisinde her zaman çok uygun fiyat performansıyla Yunanistan’ı daha da geçebileceği, yeni Turizm yılı için ilk rezervasyon eğilimlerininde göz önüne alındığında Türkiye’nin kış turizmi için daha popüler hale geldiğini yazdı.