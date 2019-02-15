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Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışları daha da azaldı

15.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Almanya'nın geçen yıl Türkiye'ye yaptığı silah satışları 13 milyon euronun altında kaldı.

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışları daha da azaldı

Silah satışına kısıtlı izin verilmesine öncelikle Türkiye'nin Suriye politikası gerekçe gösteriliyor.Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ve askeri malzeme ihracatında geçen yıl da önemli düşüş kaydedildi. Sol Parti'nin soru önergesine Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre Almanya 2018 yılında NATO müttefiki Türkiye'ye 12 milyon 900 bin euro tutarında 58 parti sevkiyat yapıldı.

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışlarının hacmi 2016'da 83 milyon 900 bin euro, 2017 yılında ise 34 milyon 200 bin euro olmuştu.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde son dönem kaydedilen düzelmenin Federal Hükümet'in silah ihracat izinleriyle ilgili uygulamasını etkilemediği belirtiliyor.

Türkiye'ye daha az Alman silahı satılmasının nedenleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yıl önce YPG ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına girmesi de gösteriliyor. Harekât sırasında Leopard 2 tipi Alman malı savaş tankları da kullanılmıştı.

15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe teşebbüsünden sonra Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesinde çok sayıda Alman vatandaşının siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklanması da rol oynamıştı. Alman gazeteci Deniz Yücel bundan tam bir yıl önce serbest bırakılmış, Yücel'in salıverilmesinden sonra ikili ilişkilerde düzelme kaydedilmişti.

DW, dpa/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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