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Almanya’dan Üçüncü Cinsiyet Resmiyet Kazanıyor

15.08.2018 20:12 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu, Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyarak, resmi kayıtlarda cinsiyet için “Farklı” ibaresiyle üçüncü bir seçenek getirdi. Bu kararın yürürlüğe girmesi için Meclis’ten de onay alması gerekiyor

Almanya’dan Üçüncü Cinsiyet Resmiyet Kazanıyor

Almanya’da Bakanlar Kurulu resmi kayıtlarda cinsiyet için “Farklı” ibaresiyle üçüncü bir seçenek getirdi. Anayasa Mahkemesi Kasım ayında kişilerin kayıtlarda kadın ya da erkek olarak belirtilmemelerine izin verilmesi gerektiği hükmüne varmış ve yetkililerden üçüncü bir seçenek bulmalarını ya da cinsiyet bölümünü tamamen kaldırmalarını istemişti.

Anayasa Mahkemesi bu kararı tek X kromozomuna sahip, ikinci bir cinsiyet kromozomu bulunmayan bir kişinin davasında almış ve bu kişinin “arada/farklı” ya da sadece “farklı” olarak sınıflandırılmasını veya cinsiyet hanesinin boş bırakılmasını istemişti.

Bakanlar Kurulu kararının meclis tarafından da onaylanması gerekiyor.

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