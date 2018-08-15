Almanya’dan Üçüncü Cinsiyet Resmiyet Kazanıyor

Almanya’da Bakanlar Kurulu resmi kayıtlarda cinsiyet için “Farklı” ibaresiyle üçüncü bir seçenek getirdi. Anayasa Mahkemesi Kasım ayında kişilerin kayıtlarda kadın ya da erkek olarak belirtilmemelerine izin verilmesi gerektiği hükmüne varmış ve yetkililerden üçüncü bir seçenek bulmalarını ya da cinsiyet bölümünü tamamen kaldırmalarını istemişti.

Anayasa Mahkemesi bu kararı tek X kromozomuna sahip, ikinci bir cinsiyet kromozomu bulunmayan bir kişinin davasında almış ve bu kişinin “arada/farklı” ya da sadece “farklı” olarak sınıflandırılmasını veya cinsiyet hanesinin boş bırakılmasını istemişti.

Bakanlar Kurulu kararının meclis tarafından da onaylanması gerekiyor.

