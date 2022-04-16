Almanya'dan Ukrayna'ya Yeni Yardım Adımı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yabancı ülkeler için askeri yardım fonunu iki milyar euroya çıkaracaklarını ve bu fonun büyük bir kısmının Ukrayna’ya askeri ekipman ve silah satın almasına yardım etmek için ayrılacağını açıkladı.

Hükümete yakın kaynaklar, askeri yardım fonundan Kiev’e Rusya'ya karşı savaşta ihtiyaç duyduğu silahları alabilmesi için doğrudan 1 milyar eurodan fazla yardımın akacağını doğrularken, 400 milyon euroluk kısmının NATO çatısı altında çalışan Avrupa Barış Fonu’na (EFP) aktarılacağı öğrenildi. EFP, Ukrayna’ya AB askeri yardımlarını organize eden bir işlev üstlenmiş durumda.

Başbakan Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının hemen ardından 24 Şubat'ta 2022 bütçesinde bir kereye mahsus olmak üzere savunma harcamaları için 100 milyar euroluk ek fon ayrılacağını, bu fonla Alman ordusunun modernizasyonu ve yeni silah teminatının finanse edileceğini duyurmuştu. Şimdi açıklanan 2 milyarlık fonun, bu bütçeye dahil olmadığı bildiriliyor. Kiev, Almanya'dan ağır silahlar göndermesini talep ederken, başta Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik olmak üzere Ukraynalı yetkililer ve bazı Alman siyasetçiler Scholz'un bizzat silah sevkiyatını yavaşlattığını, hatta kısmen engellediğini iddia ediyor.

Alman basınında çıkan haberlerde, Scholz ile Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht arasında bu konuda gerilim yaşandığı öne sürülürken, koalisyon ortağı Yeşiller’den Anton Hofreiter, Scholz’u doğrudan suçlayan bir açıklama yaptı ve "Başbakan’ın daha fazla mali yardım yapılacağını bildirmesi güzel bir haber. Ancak Ukrayna’nın acil silah ihtiyacını karşılamak için yeterli değil. Silah tedarikini geciktirmek, Rusya’nın saldırısına dolaylı destek anlamına geliyor" dedi.

Muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) lideri Friedrich Merz, Olaf Scholz'un Ukrayna'ya silah teslimatı konusundaki tereddütlü davranışının "Tüm uluslararası toplumun Rusya'ya karşı ortak tutumunu" tehlikeye attığını söyledi.

Merz, "Scholz, Alman hükümetinin istenilen silahları neden teslim etmediği konusunda sürekli gerekçe sayıyor. Biz ise ondan artık uzatmadan, Ukrayna’nın saldırgan Rusya’ya karşı kendisini koruyabilmesi için gerekli silahları göndermesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer Avrupa ülkelerinin de Ukrayna'ya silah sağladığını belirten Merz, "Putin’i Ukrayna’da durdurmayı başaramazsak, saldırganlığını sürdürecek; Polonya ve Baltık ülkelerine da saldıracak" ifadesini kullandı. Muhalefet lideri ayrıca Scholz'u henüz Kiev'e gitmediği için de eleştirdi ve "Uzun zaman önce oraya gitmeliydi" dedi.

Bu arada Alman siyasetinde Ukrayna’ya destek konusunda yaşanan gerilimde, Başbakan Scholz’un Kiev’e gitmek isteyen bakanları engellemeye çalıştığı da öne sürülüyor.

Alman basının gündeme getirdiği iddiaya göre, Yeşiller’in Kiev'i ziyaret etmek isteyen üyeleri, başbakan tarafından durdurulurken, buna Almanya'nın Rusya ile müzakere pozisyonunu zayıflatabileceği endişesinin neden gösterildiği bildirildi.

Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’i Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görmek istememesinin açtığı diplomatik skandal sonrasında, kendisinin bir ziyaret etmeyi planlamadığını söylemişti.

Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Steinmeier’i, Dışişleri Bakanlığı döneminde Rusya ve Putin ile olan yakın ilişkileri nedeniyle Kiev’de kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Steinmeier, o dönemki Rusya politikasının yanlış olduğunu ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinde ısrar etmesinin hata olduğunu itiraf ederek özür dilemişti.

