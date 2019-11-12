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Almanya'dan ulusal uzay programına ek bütçe

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 18:04 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, ulusal uzay programlarına daha fazla bütçe ayırmaya karar verdi.

Almanya, Avrupa Uzay Ajansı'na yaptığı mali katkıyı ise azaltmayı planlıyor.Alman hükümeti, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) yaptığı yıllık mali katkıyı azaltıp Almanya'nın ulusal uzay programlarına daha fazla bütçe ayırma kararı aldı.

Parlamentoya sunulan tasarıda, Almanya'nın Avrupa Uzay Ajansı'na yaptığı yıllık bağışın 80 milyon euro düşürülmesi öngörülüyor. Tasarı kabul edilirse, Almanya'nın kendi uzay programlarına ayırdığı yıllık bütçeyse yaklaşık 12 milyon euro artacak.

Söz konusu bütçe ve Avrupa Uzay Ajansı'na yapılan mali katkıya yönelik meclis görüşmeleri sürüyor. Alman parlamentosu tasarıya ilişkin kararını Perşembe günü verecek.

Paris merkezli ESA, büyük oranda Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse ediliyor. Kurumun bu yılki bütçesinin yaklaşık yüzde 81'ini AB'nin aktardığı bağışlar oluşturdu. Üye devletlerin doğrudan yaptığı katkıysa yüzde 12 civarındaydı.

En büyük ikinci bağışçı

ESA'nın 22 üyesi arasındaki en büyük ikinci bağışçısı, 927 milyon euro ile Almanya. İlk sırada ise 1,2 milyar euro ile Fransa bulunuyor.

ESA üyesi ülkeler, bu ay sonunda İspanya'nın Sevilla kentindeki toplantılarda Avrupa'nın ortak uzay programları ve bu programların finansmanı konusunda müzakerelerde bulunacak.

ESA Genel Direktörü Jan Wörner, dpa'ya yaptığı açıklamada, "Artık top üye devletlerde. Hangi programlara ne kadar finansman sağlayacaklarına onlar karar verecek. 28 Kasım'da kesinlik kazanacak" dedi.

dpa/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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