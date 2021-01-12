Almanya’dan Vatandaşlarına ‘Washington’a Seyahat Uyarısı’

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Washington’da çıkabilecek şiddet olaylarına karşı uyardı. Bakanlık tarafından "Washington’da Kongre binası civarında protesto gösterileri" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen saldırının ardından, başkanlık devir-teslim töreni öncesinde ihtiyati tedbir olarak Washington için 20 Ocak 2021'e kadar olağanüstü hal ilan edildiği belirtilerek, önümüzdeki günlerde kente gitmeyi planlayan Alman vatandaşlarının dikkatli olması çağrısı yapıldı. "Ateşli silah kullanımı dahil olmak üzere protesto eylemlerinin devamı gözardı edilemez. Genel durum, özellikle 20 Ocak 2021'de yeni ABD hükümetinin kurulmasına kadar olan geçiş aşamasında her an değişebilir ve huzursuzluk yeniden alevlenebilir" denilen açıklamada, bölgede bulunan Alman vatandaşlarının sokağa çıkma yasağına uymaları, ayrıca Kongre binasına uzak durmaları, kalabalık grupların bulunduğu yerlerden kaçınmaları, güvenlik birimlerinin uyarılarına uymaları ve medyayı takip ederek, alınabilecek önlemler konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

ABD, Almanya’nın Avrupa Birliği harici toplam 160 ülkeyi kapsayan ve turistik amaçlı seyahatler konusunda uyarıda bulunduğu ülkeler arasında da yer alıyor. Dışişleri’nin internet sayfasında, "Corona salgınının en etkili olduğu ülkelerin başında ABD yer alıyor ve bu yüzden ‘riskli ülkeler’ listesinde yer alıyor. Gerekli olmayan, turistik tüm seyahatlerin yapılmaması konusunda uyarıyoruz" deniliyor. Şu andaki uygulamaya göre, Almanya’dan ABD’ye yolculuklarda, yolcuların sadece iş veya ailesel özel nedenlerle uçaklara binmesine izin veriliyor. ABD’den Almanya’ya dönenlere ise 10 gün karantina zorunluluğu bulunuyor. Maas’dan Amerika açıklaması Bu arada Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Amerika’nın Joe Biden’ın başkanlığı döneminde uluslararası arenaya sorumluluk taşıyan bir aktör olarak geri döneceğini" umduğunu söyledi. ABD’nin dış politikada yeniden etkili olabilmesi için, önce kendi içindeki sorunları aşması gerektiğini belirten Maas, "Biden’i esas bu konuda devasa sorunlar bekliyor" şeklinde görüş belirtti.