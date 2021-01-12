Almanya’dan Vatandaşlarına ‘Washington’a Seyahat Uyarısı’

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Washington’da çıkabilecek şiddet olaylarına karşı uyardı. Bakanlık tarafından "Washington’da Kongre binası civarında protesto gösterileri" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen saldırının ardından, başkanlık devir-teslim töreni öncesinde ihtiyati tedbir olarak Washington için 20 Ocak 2021'e kadar olağanüstü hal ilan edildiği belirtilerek, önümüzdeki günlerde kente gitmeyi planlayan Alman vatandaşlarının dikkatli olması çağrısı yapıldı. "Ateşli silah kullanımı dahil olmak üzere protesto eylemlerinin devamı gözardı edilemez. Genel durum, özellikle 20 Ocak 2021'de yeni ABD hükümetinin kurulmasına kadar olan geçiş aşamasında her an değişebilir ve huzursuzluk yeniden alevlenebilir" denilen açıklamada, bölgede bulunan Alman vatandaşlarının sokağa çıkma yasağına uymaları, ayrıca Kongre binasına uzak durmaları, kalabalık grupların bulunduğu yerlerden kaçınmaları, güvenlik birimlerinin uyarılarına uymaları ve medyayı takip ederek, alınabilecek önlemler konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
ABD, Almanya’nın Avrupa Birliği harici toplam 160 ülkeyi kapsayan ve turistik amaçlı seyahatler konusunda uyarıda bulunduğu ülkeler arasında da yer alıyor. Dışişleri’nin internet sayfasında, "Corona salgınının en etkili olduğu ülkelerin başında ABD yer alıyor ve bu yüzden ‘riskli ülkeler’ listesinde yer alıyor. Gerekli olmayan, turistik tüm seyahatlerin yapılmaması konusunda uyarıyoruz" deniliyor. Şu andaki uygulamaya göre, Almanya’dan ABD’ye yolculuklarda, yolcuların sadece iş veya ailesel özel nedenlerle uçaklara binmesine izin veriliyor. ABD’den Almanya’ya dönenlere ise 10 gün karantina zorunluluğu bulunuyor.
Maas’dan Amerika açıklaması
Bu arada Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Amerika’nın Joe Biden’ın başkanlığı döneminde uluslararası arenaya sorumluluk taşıyan bir aktör olarak geri döneceğini" umduğunu söyledi. ABD’nin dış politikada yeniden etkili olabilmesi için, önce kendi içindeki sorunları aşması gerektiğini belirten Maas, "Biden’i esas bu konuda devasa sorunlar bekliyor" şeklinde görüş belirtti.
Alman Bakan, Beyaz Saray'da sorunsuz bir iktidar değişikliği olmasını umduklarını belirterek, "Başkanlık devir-tesliminin pürüzsüz ve de en önemlisi barışçı bir şekilde olması bizim için fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.
Maas, Kongre binasını işgal olayından sonra ABD’ye demokrasi için mücadelede işbirliği önermişti. Maas, "Biz demokrasi için ABD ile birlikte bir Marshall planı üzerinde çalışmaya hazırız. Biz liberal demokrasi düşmanlarına fırsat vermemeliyiz. Bu sadece ABD için değil, Almanya ve Avrupa’da da geçerli” demişti. ABD, İkinci Dünya Savaşı’nın sonra dönemin Dışişleri Bakanı George C. Marshall adına bir ekonomik yardım planı hazırlamış, planından en çok Almanya faydalanmıştı.
Deutsche Bank Trump’la iş ilişkilerini kesiyor
Öte yandan Almanya’nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, Donald Trump’la ve firmalarıyla iş ilişkilerini durdurduğunu duyurdu. Trump’a sahibi olduğu şirketlerin Deutsche Bank’a 340 milyon dolar borcu olduğu, bu miktarın 2023 ve 2024 yıllarında ödenmesi gerektiği öğrenildi. Banka çevrelerinden kaynaklar, geride kalan yıllarda birçok uluslararası bankanın Trump’ın şirketlerine kredi vermeyi durdurduğunu, ancak Deutsche Bank’ın finansal işbirliğini sürdürerek, Trump’ın golf sahaları ve otel projeleri için yüksek miktarda kredi sağladığını doğruladı. Trump’ın 1990’lı yıllardan bu yana müşterisi olduğu Deutsche Bank’dan toplam 2 milyar dolar kredi aldığı tahmin ediliyor.