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Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "(Venezuela’ya ilişkin) Avrupa Birliği’nde, gerektiğinde ek yaptırımlar uygulamaya hazırız" - "(Suudi Arabistan'a uyguladıkları silah satış yasağı) Bunu sadece Kaşıkçı olayıyla ilgili değil, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yemen barış sürecine katkıda bulunmaları beklentimizi açıkça belirtmek istediğimiz için yaptık"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği’nin (AB) gerektiğinde Venezuela’ya ek yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Maas, Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda, AB’nin Venezuela’ya nasıl etki yapabileceğine ve Almanya’nın Suudi Arabistan’a yönelik silah satışlarını durdurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela’ya uluslararası baskının yüksek tutulmasının önemli olduğunu ifade eden Maas, "AB'de gerektiğinde ek yaptırımlar uygulamaya hazırız." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun zamana oynamasını kabul etmediklerini söyleyen Maas, "(Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı) Juan Guiado’ya desteğimiz değişmezdir. Bunu Maduro rejiminin büyükelçimizi ülkede istememesi değiştirmez." ifadelerini kullandı.

Maas, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'in Venezuela’da "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin anlaşılmaz olduğunu, durumu daha da kötüleştirdiğini ve hiçbir şekilde gerilimi azaltmaya katkı sağlamadığını kaydetti.

- "Sadece Kaşıkçı olayıyla ilgili değil"

Almanya’nın Suudi Arabistan’a uyguladığı silah satışı yasağına da değerlendiren Maas, mart ayında da Suudi Arabistan’a silah satmama kararını aldıklarını anımsattı.

Suudi Arabistan’a sadece silah ihracatı yapılmasını durdurmadıklarını, daha önce izin verilen silah satışlarını da yasakladıklarını ifade eden Maas, "Bunu sadece Kaşıkçı olayıyla ilgili değil, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yemen barış sürecine katkıda bulunmaları beklentimizi açıkça belirtmek istediğimiz için yaptık." dedi.

Maas, "Barış sürecine katkı olursa silahlar verilecek mi?" soruya ise bunun gelişmelere bağlı olduğunu, mevcut durumda silah satışı yapılması için şartların bulunmadığı yanıtını verdi.

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Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas Almanya Suudi Arabistan Venezuela

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