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Almanya'dan yabancı öğrencilere vize engeli

14.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

Almanya’da eğitim bakanlığının, yerleşkede bulunma zorunluluğu olmayan, tamamen açık ya da sanal öğretime tabi yabancı öğrencilere, koronavirüs salgını nedeniyle vize vermediği ortaya çıktı.

Almanya'dan yabancı öğrencilere vize engeli

Muhalefet konuya tepkili.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hükümetin bir süre önce, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla, öğrenimlerine online derslerle devam eden yabancı öğrencileri ve bu kapsamda yaklaşık 9 bin Alman öğrenciyi sınır dışı etme planı, iptal edilmeden önce Almanya'da büyük bir tepki ile karşılanmıştı. Ancak Almanya Federal Meclisindeki muhalefet partilerinden Yeşiller'in milletvekili Kai Gehring'in, Federal Eğitim Bakanlığına yönelik soru önergesi, Almanya'nın da benzer bir uygulamayı bir süredir tatbik ettiğini ortaya çıkardı.

ARD televizyonunun, bakanlığın söz konusu soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre Almanya, vize başvurusunda bulunan yabancı yüksek öğretim öğrencilerinden, üniversite ya da yüksekokulda yüz yüze derslere katılma zorunluluğunu gösteren bir belge talep ediyor. Herhangi bir açık öğretim programında olan veya tamamen online derslerle eğitim alan yabancı öğrencilere ise, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, temmuz ayının başından bu yana vize verilmiyor.

Bakan Karliczek ABD'yi eleştirmişti

Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek, ABD'nin daha sonra uygulamaktan vazgeçtiği yabancı öğrencileri sınır dışı etme planı ile ilgili olarak, "eğitim ve araştırma karşılıklı etkileşimle hayat bulur, özellikle de uluslararası etkileşimle" ifadesini kullanmış ve bu durumun pandemi döneminde de ayakta tutulması gerektiğini savunmuştu.

Soru önergesini veren Yeşiller milletvekili Kai Gehring, "Federal hükümet bu uygulamada ısrarcı olursa tam bir çifte standart örneği sunmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu. Gehring, özellikle dış politikadaki güvenilirlik adına, uluslararası öğrenciler için engellerin derhal ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Almanya'ya giriş iznini, üniversitede fiziki anlamda bulunma şartına bağlamanın, öğrenciliğin sadece derslere girmekten ibaretmiş gibi "hatalı bir varsayım" olduğunu belirten Yeşiller eğitim uzmanı Gehring, "Değişim programlarının bir amacının da, misafir olunan ülkenin kültürünü ve toplumu tanımak olduğunu" dile getirdi.

"Bürokratik dar görüşlülük"

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) eğitim politikaları uzmanı Jens Brandenburg da hükümeti bu konuyla ilgili olarak ağır bir dille eleştirdi. Federal hükümetin, "bürokratik dar görüşlülüğü" ile uluslararası öğrenci değişimini baltaladığını dile getiren Brandenburg, koronavirüs test sonuçlarına bakılmaksızın uygulanan toptan bir ülkeye giriş yasağının tamamen abartı olduğunu vurguladı.

Almanya Yabancı Öğrenciler Birliği Sözcüsü Kumar Ashish de, söz konusu uygulamadan dolayı mağdur olan çok sayıda öğrenci olduğunu belirtti. ARD'ye konuşan Ashish, "Hindistanlı bir öğrenci için, üniversitenin kütüphanesinden yararlanamadıktan sonra, internet üzerinden dersleri takip etmenin ne anlamı var?" sorusunu gündeme getirdi.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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