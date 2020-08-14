Almanya'dan yabancı öğrencilere vize engeli

Muhalefet konuya tepkili.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hükümetin bir süre önce, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla, öğrenimlerine online derslerle devam eden yabancı öğrencileri ve bu kapsamda yaklaşık 9 bin Alman öğrenciyi sınır dışı etme planı, iptal edilmeden önce Almanya'da büyük bir tepki ile karşılanmıştı. Ancak Almanya Federal Meclisindeki muhalefet partilerinden Yeşiller'in milletvekili Kai Gehring'in, Federal Eğitim Bakanlığına yönelik soru önergesi, Almanya'nın da benzer bir uygulamayı bir süredir tatbik ettiğini ortaya çıkardı. ARD televizyonunun, bakanlığın söz konusu soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre Almanya, vize başvurusunda bulunan yabancı yüksek öğretim öğrencilerinden, üniversite ya da yüksekokulda yüz yüze derslere katılma zorunluluğunu gösteren bir belge talep ediyor. Herhangi bir açık öğretim programında olan veya tamamen online derslerle eğitim alan yabancı öğrencilere ise, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, temmuz ayının başından bu yana vize verilmiyor.

Bakan Karliczek ABD'yi eleştirmişti Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek, ABD'nin daha sonra uygulamaktan vazgeçtiği yabancı öğrencileri sınır dışı etme planı ile ilgili olarak, "eğitim ve araştırma karşılıklı etkileşimle hayat bulur, özellikle de uluslararası etkileşimle" ifadesini kullanmış ve bu durumun pandemi döneminde de ayakta tutulması gerektiğini savunmuştu. Soru önergesini veren Yeşiller milletvekili Kai Gehring, "Federal hükümet bu uygulamada ısrarcı olursa tam bir çifte standart örneği sunmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu. Gehring, özellikle dış politikadaki güvenilirlik adına, uluslararası öğrenciler için engellerin derhal ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Almanya'ya giriş iznini, üniversitede fiziki anlamda bulunma şartına bağlamanın, öğrenciliğin sadece derslere girmekten ibaretmiş gibi "hatalı bir varsayım" olduğunu belirten Yeşiller eğitim uzmanı Gehring, "Değişim programlarının bir amacının da, misafir olunan ülkenin kültürünü ve toplumu tanımak olduğunu" dile getirdi.