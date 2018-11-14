Özel sektörden de bu alanda üç milyar euroluk yatırım bekleniyor.Almanya, milyarlarca euroluk yatırım yaparak yapay zekada dünyanın lider ülkelerinden biri haline gelmeyi hedefliyor. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Çarşamba günü Potsdam’da yaptığı açıklamada bu hedef doğrultusunda 2025 yılına kadar yaklaşık 3 milyar euroluk ek kaynak ayrılacağını açıkladı.

Kaynağın hem araştırma hem de yapay zekanın kullanımı alanlarında harcanacağını belirten Altmaier, bu yatırımların özel sektörden de üç milyar euro dolayında yatırımı çekeceğini düşündüklerini kaydetti.

Dijitalleşme ve yapay zeka konularında girişimin gerekli olduğunu ifade eden Altmaier, her iki konudaki gelişmelerin üretimden hizmete ve ticaretten lojistik sektörüne kadar bütün ekonomik sektörleri etkileyeceğini aktardı. Bu süreçte Almanya’nın iyi ön koşullara sahip olduğunu ifade eden Bakan Altmaier, Alman ekonomisinin güçlü bir sanayi temeli üzerine kurulduğunu ve bu güçlü temelin dijitalleşme konusunda da öne çıkmasını istediklerini belirtti.