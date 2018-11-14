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Almanya'dan "yapay zeka" atağı

14.11.2018 20:03 | Son Güncelleme

Almanya yapay zeka alanında dünyanın lider ülkeleri arasına girme hedefiyle 2025 yılına kadar ek 3 milyar euroluk kaynak ayırdı.

Özel sektörden de bu alanda üç milyar euroluk yatırım bekleniyor.Almanya, milyarlarca euroluk yatırım yaparak yapay zekada dünyanın lider ülkelerinden biri haline gelmeyi hedefliyor. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Çarşamba günü Potsdam’da yaptığı açıklamada bu hedef doğrultusunda 2025 yılına kadar yaklaşık 3 milyar euroluk ek kaynak ayrılacağını açıkladı.

Kaynağın hem araştırma hem de yapay zekanın kullanımı alanlarında harcanacağını belirten Altmaier, bu yatırımların özel sektörden de üç milyar euro dolayında yatırımı çekeceğini düşündüklerini kaydetti.

Dijitalleşme ve yapay zeka konularında girişimin gerekli olduğunu ifade eden Altmaier, her iki konudaki gelişmelerin üretimden hizmete ve ticaretten lojistik sektörüne kadar bütün ekonomik sektörleri etkileyeceğini aktardı. Bu süreçte Almanya’nın iyi ön koşullara sahip olduğunu ifade eden Bakan Altmaier, Alman ekonomisinin güçlü bir sanayi temeli üzerine kurulduğunu ve bu güçlü temelin dijitalleşme konusunda da öne çıkmasını istediklerini belirtti.

2 milyon 300 bin yeni işyeri

Altmaier, dijitalleşme adımıyla yaklaşık yüzde 1,3’lük ek bir ekonomik büyüme sağlanabileceğine dikkat çekerken, “milyonlarca” işyerinin garanti edileceğini ve ek olarak erişilebileceğini aktardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Hubertus Heil da otomasyon ve yapay zekanın uygulanmasıyla 2025 yılına kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin geleneksel işyerinin kaybolacağını ancak dijitalleşme atağıyla birlikte Almanya’da 2 milyon 300 bin kadar da yeni işyeri açılacağını ifade etti.

Eğitim Bakanı Anja Karliczek de Almanya’da yapay zeka konusunda 100 adet profesörlük kadrosu açılacağını belirtti. Akıllı beyinleri Almanya’ya çekmek istediklerini belirten Karliczek, araştırma ile eğitimin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iyi bir şekilde bağlantı sağlayabilmesi için gerekli önkoşulların sağlanması gerektiğini ifade etti. Bakan, Fransa’yı bu konuda önemli bir ortak olarak gördüklerini aktardı.

AFP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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