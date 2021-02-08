Almanya’dan Yaz Turizmine Yönelik İyimser Açıklamalar

Almanya'da Corona virüsle mücadelede az da olsa umut verici haberler geliyor. Alınan sert önlemler sayesinde hastalanan ve ölenlerin sayısında düşüş devam ederken, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı konuşuluyor. Salgının tıbbi boyutunun yanı sıra ekonomi için etkileri de gündemi belirliyor. Hükümet tarafından söz verilen maddi yardımların gecikmesi, pandeminin ekonomik boyutunu da giderek ağırlaştırıyor. Pandemi kısıtlamalarının en başta turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor. Nitekim iflasın eşiğine gelen Avrupa'nın en büyük turizm şirketi, Türkiye’ye yönelik turizmin de en önemli ismi TUI, sadece devlet yardımlarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Ancak Federal Hükümetin Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Bareiss, aşılama ve vaka sayılarındaki gerilemeden yola çıkarak, "Yaz aylarında turizmde bir patlama bekliyorum" sözleriyle sektöre büyük umut oldu. Almanlar’ın destinasyon olarak başlangıçta kendi ülkelerini tercih edeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Bareiss, "Klasik tatil ülkeleri Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya da hijyen koşullarına uymak koşuluyla gitmek mümkün olacak" dedi.

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig de, Paskalya tatiliyle birlikte yurt dışına seyahatlerde artış olacağından tahmin ettiklerini, yaz aylarında ise bu artışın çok daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi. TUI tarafından yapılan açıklamada da, "Yaptığımız analizler, Corona sonrasında insanların büyük bir özlemle tatile gideceklerini gösteriyor. Yaz aylarında en önemli destinasyonlar ise İspanya, Yunanistan ve Türkiye olacak" denildi. Bu arada Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, 100 bin nüfus başına son yedi gün içinde enfekte olan kişi sayısı üç aydan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü ve 80 olarak tespit edildi. Hükümetin hedeflediği sayı 50. Son 24 saat içinde 4 bin 535 kişiye Corona tanısı konulduğu, ölenlerin sayısının ise 158 olduğu belirtildi. Geride kalan aylarda pandemi sürecini beklenenden de çetin geçiren Almanya’da vaka sayılarındaki azalmaya rağmen, hükümet ve eyaletler tedbirlerin hemen gevşetilmesi konusunda ihtiyatlı davranıyor. Merkel eyalet başbakanlarıyla toplanıyor