Almanya'dan Yemen için 100 milyon avro yardım sözü

BERLİN (AA) - Almanya, Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardım planı çerçevesinde Yemen'e bu yıl için 100 milyon avro para yardımı yapacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen’deki insanların çektiği acının görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Bu sebeple Almanya'nın 2019’da da hayat kurtarıcı insani yardım gerçekleştireceğini kaydeden Maas, "Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Baerbel Kofler, BM’nin insani yardım planı kapsamında bu yıl için 100 milyon avro yardım taahhüdünde bulunacak." ifadelerini kullandı.

Maas, insani yardım yapan kuruluşların hayat kurtarıcı faaliyetlerinin engellenmemesi çağrısında bulunarak, Yemen'de sivil halkın ve sivil kurumların korunmasını talep etti.

Uzun vadede Yemen için bir siyasi çözüm bulunması için taraflar arasındaki diyalog sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Maas, açıklamasında, "Taraflar ciddi olduklarını ve aralarında güven inşa etmek istediklerini göstermeliler." ifadesine yer verdi.