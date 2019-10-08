Almanya'dan yeni sığınmacı akını uyarısı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, herhangi bir önlem alınmaması halinde 2015 yılında yaşanan Batı Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınının tekrarlanabileceğini ifade etti. Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları toplantısında konuşan Seehofer, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarındaki üye ülkeleri kendi hallerine bırakırsak asla ortak bir Avrupa iltica politikamız olmaz" dedi.

Avrupa’nın ortak bir politika yürütmemesi halinde ise, yeni bir kontrolsüz göç dalgası ile karşı karşıya kalacağını ifade eden Seehofer, "Bunu bir kez yaşadık ve ben tekrarlanmasını istemiyorum" ifadesini kullandı.

AB ülkelerini endişelendiren konuların başında Türkiye'den Yunanistan'a yaşanan sığınmacı göçü geliyor. Türkiye'den Yunan adalarına sığınmacı geçişleri, Ağustos ayında, 2016 yılında imzalanan AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun dönemini yaşadı.

2015 yılında yaşanan göç dalgasının ardından Avrupa Birliği ülkelerinden bazılarında derin toplumsal çatlaklara yol açan tartışmalar yaşanmış, bir çok ülkede göç karşıtı, Avrupa karşıtı, aşırı sağcı ve popülist siyasi partilerin oy oranlarında büyük artış kaydedilmişti.