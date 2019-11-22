"Almanya'dan Yepyeni Filmler", İstanbul Modern Sinema'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern Sinema ve Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle düzenlenen "Almanya'dan Yepyeni Filmler" seçkisi, sinemaseverleri günümüz Alman sinemasının öne çıkan yapımlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

1 Aralık Pazar gününe kadar sürecek "Almanya'dan Yepyeni Filmler", 11. yılında farklı çağrışımlarıyla aile kavramı ve birlikte yaşama üzerine bir seçki sunuyor.

"Biz Bir Aileyiz" başlıklı film programında dağılmış aileler, tekrar bir araya gelmeye çalışan baba ve oğullar, beraber yaşamayı ve çalışmayı seçen insanların kurduğu alternatif aileler ve daha da geniş bir ölçekte aynı ülkede neredeyse büyük bir aile gibi yaşanılan durumlar yer alıyor.

Etkinlik kapsamında "Gundermann" ve "Yollarda" adlı yapımlar İstanbul'da ilk kez izleyiciyle buluşacak. Usta yönetmen Andreas Dresen imzalı "Gundermann", adını aldığı ünlü müzisyen Gerhard Gundermann'ın yaşam öyküsünü konu alıyor. Alışık olduğumuzdan farklı bir Doğu Almanya portresi sunan film, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünde izleyiciyle buluşması sebebiyle ayrı bir anlam taşıyor. Film aynı zamanda bu yıl Alman Film Ödülleri'nde En İyi Film dahil 6 dalda ödül kazandı.