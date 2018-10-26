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Almanya'dan YPG'ye katılanların sayısı açıklandı

26.10.2018 13:17 | Son Güncelleme

Alman İçişleri Bakanlığı bir soru önergesine verdiği yanıtta Nisan 2017 öncesi 204 ve sonrasında 45 olmak üzere toplam 249 kişinin YPG saflarında IŞİD'e karşı savaşmak için Suriye ve Irak'a gittiğini açıkladı.

Almanya'dan YPG'ye katılanların sayısı açıklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre Nisan 2017'den bu yana Almanya'dan 45 kişi Kürt milislerine katılmak üzere Irak ve Suriye'ye gitti. Neue Osnabrücker Zeitung'un, Bakanlığın Sol Parti soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde bu sayının Nisan 2017 öncesi dönemde toplam 204 olarak kaydedildiği bildirildi. Haberde Nisan 2017 öncesi dönemde Irak ve Suriye'ye giden 204 kişiden 69'unun Alman vatandaşı olduğu kaydedildi.

Gazetenin haberinde, "Almanya bağlantısı bulunan" bu kişilerin önemli bir bölümünün Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) katılmak üzere Almanya'dan ayrıldığına dikkat çekildi. Nisan 2017'den sonra Suriye ve Irak'a giden 45 kişinin arasında Almanların ve T.C. vatandaşlarının yanı sıra Türkiye kökenli Almanların ve Suriye vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi.

Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı olan YPG, Türkiye tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülüyor.

Geri dönenler

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Suriye'deki iç savaş boyunca Kürt milislere katılmak için bölgeye giden toplam 249 kişiden en az 21'i Irak ya da Suriye'deki çatışmalarda öldü; Nisan 2017 öncesinde 102, sonraki dönemde ise 22 kişi Almanya'ya geri döndü.

Bakanlığın önergeye verdiği yanıtta, Federal Emniyet Teşkilatı'nın Suriye ve Irak'tan geri dönen 32 kişiye karşı soruşturma başlattığı, vakaların 27'sinin "terör örgütü üyeliği" şüphesiyle yürütüldüğü ve 16 vakada da soruşturmanın sona erdirildiği bildirildi. İki kişinin ise terör saldırısı gerçekleştirme olasılığı bulunan "en tehlikeli kişiler" listesinde yer aldığı kaydedildi.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke ise gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturmaları yürüten birimleri eleştirerek "IŞİD'in geri püskürtülmesini YPG ve gönüllülerine borçluyuz. Şimdiyse bir terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılması tuhaf ve gülünç" diye konuştu.

KNA/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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