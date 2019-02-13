Almanyalı Müslüman gencin kimlik arayışı Berlinale'de

Büyükatalay'ın filmi “Oray” Almanya'da yaşayan Müslüman bir gencin kimlik arayışını anlatıyor.Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Hamburglu yönetmen Fatih Akın Altın Ayı için yarışırken, bir diğer Türkiye kökenli yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay da, ilk uzun metrajlı çalışması ile GWFF En İyi İlk Film Ödülü'nün adayları arasında bulunuyor.

Mehmet Akif Büyükatalay'ın Köln Sanat Yüksek Okulu'ndan mezuniyet projesi olan “Oray” Perspektif-Alman Sineması bölümünde gösteriliyor. “Oray” Almanya'da çok tartışılan bir konu olan İslam ve Müslümanlığı farklı bir bakış açısı ile ele alıyor. 1987 doğumlu yönetmen, filminin başkarakteri Oray üzerinden Almanya'da yaşayan dindar Müslüman gençlerin hayatından bir kesit sunuyor.

Erkek üç kere “boş ol” derse ne olur?

Filmde, Hagen'da yaşayan Müslüman bir genç olan Oray, karısı ile tartışırken, kızıp “boş ol” diyor. Bunun üzerine akıl danıştığı imam Oray'a eşinden üç ay ayrı kalması gerektiğini söylüyor. Oray, İslam'a olan inancı ile eşinden ayrılarak üç ay için Köln'e yerleşiyor. Burada gittiği caminin imamı ise “boş ol” demenin evliliğe üç ay ara vermek değil, tamamen boşanmak anlamına geleceğini söylüyor. Oray, çok sevdiği karısı ile dinine olan inancı arasında bir karar vermek zorunda kalıyor.