"Almanyalı Osmanlılar çetesinin lideri sınır dışı edilmeli"

Çetenin Türkiye bağlantıları üzerine de iddialar bulunuyor.Almanya'da yasaklanan ve boks kulübü altında faaliyet gösteren "Almanyalı Osmanlılar"adlı çetenin hüküm giymiş liderinin, Türkiye'ye sınır dışı edilmesi isteniyor. Baden-Württemberg eyaletinin iç istihbarat biriminin başkanı Ralf Michelfelder, söz konusu kişinin cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri gönderilmesini talep etti.

Alman ZDF Frontal 21 ve Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag'a demeç veren Michelfelder, "Suçluları ve özellikle de böyle ağır suçluları daha fazla Almanya'da tutmamak gerekiyor" diye konuştu. Eyaletin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu yöndeki bir uygulamasından çetenin kendisini "dünya genel başkanı yardımcısı" diye tanıtan bir kişinin ve "Stuttgart kenti lideri" olan iki üyesinin etkileneceği belirtildi.

Ralf Michelfelder, boks kulübü altında faaliyet gösteren çetenin yasaklanması kapsamında yürütülen baskınlarda, çetenin sakladığı silah mühimmatının ancak küçük bir kısmına ulaşıldığını belirterek, "Ancak mermiler ve kovanlar bulduk. Böylece silahları olduğunu ve onları kullandıklarını biliyoruz. Bu silahlar bir yerde olmalı" dedi.