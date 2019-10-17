HABER

Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, büyüme rakamının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı

BERLİN (AA) – Almanya'da hükümet, bu yıl için yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korurken, küresel ticaret ihtilaflarından dolayı 2020 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin korunduğunu ifade eden Altmaier, gelecek yıl büyüme beklentisinin yüzde 1,5’ten 1’e indirildiğini kaydetti.

Altmaier, Almanya’da bir ekonomik kriz riski olmadığını da ifade etti.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Simav kestanesinde hasat erken başladıSimav kestanesinde hasat erken başladı
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Mehmetçiğe destekCumhuriyet Kadınları Derneği'nden Mehmetçiğe destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya büyüme

En Çok Okunan Haberler

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

600 terörist YPG-PKK'dan firar etti!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.