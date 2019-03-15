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Almanya’nın 5G ihalesi 19 Mart’ta başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

Almanya Federal Ağ İdaresi, ülkede 5G lisans ihalesinin planlandığı gibi 19 Mart’ta başlayacağını bildirdi

BERLİN (AA) - Almanya Federal Ağ İdaresi (BNetzA) Almanya’nın 5G lisans ihalesinin planlandığı gibi 19 Mart’ta başlayacağını duyurdu.

Almanya'da telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren BNetzA’nın kararı, Deutsche Telekom, Vodafone and Telefonica Deutschland’nın 5G ihale şartlarından dolayı ihalenin askıya alınması isteğinin Köln İdare Mahkemesi'nce bugün reddedilmesinden sonra geldi.

Mahkeme, BNetzA'nın ağ operatörlerinin "2022’ye kadar ülkedeki hane halkının yüzde 98'ini kapsayacak şekilde hizmet sağlamayı taahhüt etmesini" 5G ihalesine katılma şartları içinde göstermesinin idarenin yetki sınırları içinde olduğuna hükmetti.

Mahkemenin bu kararından sonra BNetzA 5G lisans ihalesinin 19 Mart’ta planlandığı gibi başlayacağını duyurdu. 5G ihalesinin yaklaşık 6 milyar dolarla sonuçlanması bekleniyor.

5G teknoloji ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

ABD, Almanya'ya Çin merkezli Huawei'nin ekipmanlarını kullanmaktan kaçınmaları için uzun süredir baskı uygulaması dikkat çekiyor.

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'e bir mektup yazarak, Çinli Huawei şirketi ile yapılacak bir işbirliği halinde Washington ve Berlin arasında istihbarat işbirliğinin sona ereceğiyle tehdit ettiği iddia edilmişti. Mektup, ülkede büyük tepkiye neden olurken, Başbakan Angela Merkel, ülkesinin 5G mobil ağını kurarken, kendi standartlarını tanımlayacağını ve güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bildiklerini açıklamıştı.

Uzmanlar, Almanya’nın, süper hızlı 5G mobil internet ağını daha uygun fiyatla kurabilmek için Çinli teknoloji devi Huawei'yle çalışması gerektiğini belirtirken, Başbakan Merkel Çin’e veri aktarmayacağının garantisini vermesi durumunda Huawei’nin de 5G ihalelerine katılabileceğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
5G Almanya ihale

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