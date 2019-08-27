Almanya'nın 6 aylık bütçe fazlası 43,5 milyar avro oldu

BERLİN (AA) – Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası yılın ilk yarısında 45,3 avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu gelirleri fazlası 45,3 milyar avro ile cari fiyatlarla (güncel piyasa fiyatları) Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,7’sine denk geldi.

Kamu gelirleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 791,8 milyar avro, giderleri yüzde 4,3 artışla 746,5 milyar avro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 45,3 milyar avro olarak gerçekleşti.

Kamu gelirlerinin 415,4 milyar avrosu vergi gelirlerinden oluşurken bu kategorideki gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

