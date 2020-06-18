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Almanya’nın AB Başkanlığında Türkiye İlişkileri Nasıl Olacak?

18.06.2020 18:24 | Son Güncelleme

Almanya 1 Temmuz'da yıl sonuna kadar Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devralacak. 6 ay boyunca bu görevi yürütecek olan Almanya'nın önceliği Corona salgınıyla mücadele olacak. Türkiye AB ilişkilerinin geleceği de bu süreçte merak ediliyor

Almanya’nın AB Başkanlığında Türkiye İlişkileri Nasıl Olacak?

Almanya 1 Temmuz'da yıl sonuna kadar Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devralacak. Başkanlığı Hırvatistan’dan devralacak olan Almanya, 6 aylık sürede çalışmaların ağırlığını Corona virüsüyle(Covid-19) mücadele etrafında şekillendirecek.

Merkel: "Öncelik Corona kriziyle mücadele"

Konuyla ilgili Federal Meclis’te bir konuşma yapan ve hükümetin dönem başkanlığında izleyeceği siyasetin ana hatlarını anlatan Başbakan Angela Merkel, önceliğin Avrupa’nın son aylarda içinde bulunduğu ağır krizden daha güçlü çıkabilmesi olduğunu söyledi. Almanya’nın dönem başkanlığını çok zor bir süreçte üstlendiğini, AB’nin tarihinin en ağır krizini yaşadığını ifade eden Merkel, Avrupa'da birliktelik ve dayanışmanın bundan önce hiç bir dönemde bu denli önemli olmadığını ifade etti.

Corona salgınının, Avrupa’nın ne kadar "kırılgan" olduğunu gösterdiğini söyleyen Merkel, Avrupa Birliği’nin bu krizi atlatabilmesinin, Avrupa’nın ve dünyanın geleceğini belirleyecek derecede önemli olduğunu vurguladı. Koronanın ortaya çıktığı ilk dönemde Almanya da dahil AB üyesi ülkelerde ulusal çıkarların öne çıktığına işaret eden ve kendi hükümetinin de yanlış refleks verdiğini kabullenen Merkel, "Hiçbir ülke tek başına bu krizden çıkamaz. Bizim tek ortak hedefimiz, birlikte, kalıcı ve geleceğe dönük olarak krizin üstesinden gelmek olmalı" dedi. Konuşmasında, aşırı sağ ve popülist partilerin korona krizini politik amaçları için kullandığı ve Avrupa’da güçlendiği değerlendirmesi yapan Merkel, "Radikal gruplar, şimdi ekonomik krizi bekliyorlar” ifadesini kullandı.

Merkel: "Çin AB'nin stratejik ortağı"

1 Temmuz’dan itibaren Corona salgınıyla mücadelenin yanısıra, iklim değişikliği ve dijitalleşme gibi konuların yanında Afrika’ya ağırlık vereceklerini belirten Merkel, Çin’le de açık bir diyalogdan yana olduklarını söyledi. Çin’i "AB’nin stratejik ortağı" olarak tanımlayan başbakan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinpinh ile iletişim içinde olduğunu ve iklim, Afrika’nın ilerlemesi ve karşılıklı yatırımlar konularında istişarelerin sürdüğünü aktardı. Merkel’in konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’da bulunan ABD askerlerinin bir bölümünü çekme kararına değimemesi dikkat çekti.

AB - Türkiye ilişkilerinde zorlu başlıklar

Almanya 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihleri arasında AB Bakanlar Konseyi‘ni yönetecek, ayrıca Corona şartları uygun olursa, başkent Berlin’de AB liderlerinin katılımıyla zirve düzenlenecek. Almanya’nın başkanlık sürecinin, AB-Türkiye ilişkilerinde daha sıkı iş birliğine dönük adımlar atılıp atılmayacağı, en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Ancak, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzatması, ardından Ankara’dan gelen tüm diplomatik çağrı ve girişimlere rağmen, son olarak Türkiye’yi "riskli bölge" ilan etmesi, söz konusu altı ayın bu bağlamda zorlu geçeceği şeklinde yorumlanıyor. Yapılan başka yorumlarda, AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırılmasının, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ile Libya'daki siyasi gerilimler nedeniyle daha da zorlaştığı tahmin ediliyor.

Almanya'nın Dönem Başkanlığı Simgesi: "Möbius Şeridi"

Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı’na başlık olarak "Birlikte Avrupa’yı Yeniden Güçlendirmek" seçildi. Bu sürenin simgesi olarak ise, Alman matematikçi August Ferdinand Möbius’un tanımladığı "Möbius Şeridi" seçildi. Sonsuz yüzeylere verilen bu ad, geometrik olarak uzunca bir şeridin bir ucununun 180 derece bükerek diğer ucuyla birleştirilmesi sonucu elde edilen bir yüzey anlamına geliyor. Bir şeridin iki yüzü olduğu halde, "Möbius Şeridi" sonsuz bir biçime sahip oluyor. Söz konusu sembolün, Avrupa’nın farklı yüz ve çıkarlarına rağmen sonsuz bir birlik olduğunu simgelemesi hedefleniyor.

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