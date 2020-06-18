Almanya’nın AB Başkanlığında Türkiye İlişkileri Nasıl Olacak?

Almanya 1 Temmuz'da yıl sonuna kadar Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devralacak. Başkanlığı Hırvatistan’dan devralacak olan Almanya, 6 aylık sürede çalışmaların ağırlığını Corona virüsüyle(Covid-19) mücadele etrafında şekillendirecek.

Merkel: "Öncelik Corona kriziyle mücadele"

Konuyla ilgili Federal Meclis’te bir konuşma yapan ve hükümetin dönem başkanlığında izleyeceği siyasetin ana hatlarını anlatan Başbakan Angela Merkel, önceliğin Avrupa’nın son aylarda içinde bulunduğu ağır krizden daha güçlü çıkabilmesi olduğunu söyledi. Almanya’nın dönem başkanlığını çok zor bir süreçte üstlendiğini, AB’nin tarihinin en ağır krizini yaşadığını ifade eden Merkel, Avrupa'da birliktelik ve dayanışmanın bundan önce hiç bir dönemde bu denli önemli olmadığını ifade etti.

Corona salgınının, Avrupa’nın ne kadar "kırılgan" olduğunu gösterdiğini söyleyen Merkel, Avrupa Birliği’nin bu krizi atlatabilmesinin, Avrupa’nın ve dünyanın geleceğini belirleyecek derecede önemli olduğunu vurguladı. Koronanın ortaya çıktığı ilk dönemde Almanya da dahil AB üyesi ülkelerde ulusal çıkarların öne çıktığına işaret eden ve kendi hükümetinin de yanlış refleks verdiğini kabullenen Merkel, "Hiçbir ülke tek başına bu krizden çıkamaz. Bizim tek ortak hedefimiz, birlikte, kalıcı ve geleceğe dönük olarak krizin üstesinden gelmek olmalı" dedi. Konuşmasında, aşırı sağ ve popülist partilerin korona krizini politik amaçları için kullandığı ve Avrupa’da güçlendiği değerlendirmesi yapan Merkel, "Radikal gruplar, şimdi ekonomik krizi bekliyorlar” ifadesini kullandı.