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Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 00:23 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "ABD tarafından sunulan ve planlanan misyona Alman hükümeti katılmayacak"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a yönelik maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını söyledi.

Maas, Polonya'nın başkenti Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri bir misyon olan deniz gücü görevine katılım konusunu değerlendirdi.

Maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını vurgulayan Maas, "ABD tarafından sunulan ve planlanan misyona Alman hükümeti katılmayacak." dedi.

Maas, Almanya'nın askeri gerilimin artmasını istemediğini, diplomasiden yana olduğunu sözlerine ekledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Hürmüz Boğazı

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