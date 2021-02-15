Almanya'nın Aldığı Corona Önlemleri Diplomatik Kriz Yarattı

Almanya’nın, Corona virüsünün daha bulaşıcı türlerine karşı Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ile Avusturya’nın Tirol eyaleti sınırlarında dünden bu yana katı giriş kısıtlamaları uygulamaya başlaması diplomatik krize yol açtı.

Avusturya hükümeti, Viyana’daki Alman Büyükelçisi Ralf Beste’yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak diplomatik nota verdi. Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, "Almanya tarafından alınan karar, hem aceleci hem de zararı yararından çok daha fazla. Önlemlerin Avusturya’nın tümünü olumsuz etkilediğini belirledik. Bu haliyle AB’nin birleştirici ruhuna zarar veren bir karar" şeklinde bir açıklama yaptı.

"Seyahat yasağı kesinlikle kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Schallenger, Alman Büyükelçisi’ne hükümetinin konuyla ilgili rahatsızlığını bildirdiğini ve Alman meslektaşı Heiko Maas’la da temas içinde olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Karl Nehammer de Tirol eyaletinde görülen mutasyona uğramış virüs türü nedeniyle Almanya’nın bu bölgeden geleceklere yönelik seyahat yasağı uygulamasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi ve Tirol’ün Avrupa’da güney ve kuzey ülkelerini birbirine bağlayan önemli bir noktada yer aldığını kaydederek, bu durumun kaosa yol açacağını ileri sürdü.