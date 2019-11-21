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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan Türk avukat gözaltına alındı

21.11.2019 02:36 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türk avukatın gözaltı sebebinin ne olduğunu bilmediklerini söyledi. Alman medyası ise avukatın 'casuslukla' suçlandığını yazdı. Avukat, iltica başvurusunda bulunanların dosyalarıyla ilgileniyordu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan Türk avukat gözaltına alındı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan bir Türk avukatın Eylül ayı ortasında gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Suçlamaların ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve gözaltı kararının kaldırılması için uğraşıyoruz" dedi.

Yetkili, avukatın Eylül ayı ortasında gözaltına alındığını ve sebebinin anlaşılmadığını söyledi.

Alman medyası avukatın, büyükelçilik tarafından Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının gerekleri belgelerinin hazırlanması için işe alındığını aktardı.

Alman Der Spiegel yayın kuruluşu, avukatın 'casusluk suçlamasıyla' gözaltına alındığını bildirdi ve haberde 'Alman hükümetinin, Türkiye'deki muhaliflerle ilgili hassas bilgilerin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eline geçmesinden endişe ettiği' belirtildi.

Der Spiegel, avukatın elinde Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan ve aralarında 'tanınmış Kürtler ve Gülen yapılanması mensuplarının' da bulunduğu yaklaşık 50 Türk vatandaşı hakkında bilgiler olduğunu yazdı.

'Bilgiler MİT'in eline geçmiş olabilir'

Haberde avukatın, iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında Türkiye'de dava açılıp açılmadığı ve Türkiye'ye döndüklerinde hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya olup olmadıkları gibi konularda polis ve savcılıktan bilgi toplamak için görevlendirildiği belirtildi.

Avukatın topladığı bu bilgileri de sığınma hakkı konusunda karar veren Almanya Dışişleri Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ile paylaştığı ifade edildi.

Der Spiegel, avukatın elindeki iltica dosyalarında adı geçenlerin, bilgilerinin MİT'e ulaştırılmış olabileceği konusunda Alman güvenlik birimleri tarafından da uyarıldığını yazdı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı arttı.

Resmi rakamlara göre Ocak ile Ekim ayında Almanya'ya iltica başvurusunda buluna Türk vatandaşlarının sayısı 9.500.

Bu rakam, geçen yıl aynı döneme kıyasla %8 daha fazla. Türk vatandaşları, Suriyeliler ve Iraklılardan sonra Almanya'ya en çok başvuru yapan üçüncü millet oldu.

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