Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan Türk avukat gözaltına alındı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan bir Türk avukatın Eylül ayı ortasında gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Suçlamaların ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve gözaltı kararının kaldırılması için uğraşıyoruz" dedi.

Yetkili, avukatın Eylül ayı ortasında gözaltına alındığını ve sebebinin anlaşılmadığını söyledi.

Alman medyası avukatın, büyükelçilik tarafından Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının gerekleri belgelerinin hazırlanması için işe alındığını aktardı.

Alman Der Spiegel yayın kuruluşu, avukatın 'casusluk suçlamasıyla' gözaltına alındığını bildirdi ve haberde 'Alman hükümetinin, Türkiye'deki muhaliflerle ilgili hassas bilgilerin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eline geçmesinden endişe ettiği' belirtildi.

Der Spiegel, avukatın elinde Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan ve aralarında 'tanınmış Kürtler ve Gülen yapılanması mensuplarının' da bulunduğu yaklaşık 50 Türk vatandaşı hakkında bilgiler olduğunu yazdı.